https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/tcmbden-turk-lirasi-mevduati-destekleyecek-yuvam-adimi-1086045798.html
TCMB'den Türk lirası mevduatı destekleyecek YUVAM adımı
TCMB'den Türk lirası mevduatı destekleyecek YUVAM adımı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesine yönelik adımlarına YUVAM hesaplarına ilişkin düzenleme ile devam... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T00:19+0300
2024-07-20T00:19+0300
2024-07-20T00:21+0300
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TCMB'nin, "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan azaltılarak 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.Merkez Bankası'nca YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak.Değişiklikler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/bakan-simsek-moodys-kredi-notumuzu-ilk-defa-iki-kademe-artirdi-1086045518.html
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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tcmb, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, faiz, faiz indirimi, faiz oranı, faiz oranları, faiz artırımı
TCMB'den Türk lirası mevduatı destekleyecek YUVAM adımı
00:19 20.07.2024 (güncellendi: 00:21 20.07.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesine yönelik adımlarına YUVAM hesaplarına ilişkin düzenleme ile devam etti.
TCMB'nin, "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan azaltılarak 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.
Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.
Merkez Bankası'nca YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak.
Değişiklikler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.