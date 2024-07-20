https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/tcmbden-turk-lirasi-mevduati-destekleyecek-yuvam-adimi-1086045798.html

TCMB'den Türk lirası mevduatı destekleyecek YUVAM adımı

TCMB'den Türk lirası mevduatı destekleyecek YUVAM adımı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesine yönelik adımlarına YUVAM hesaplarına ilişkin düzenleme ile devam... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T00:19+0300

2024-07-20T00:19+0300

2024-07-20T00:21+0300

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TCMB'nin, "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan azaltılarak 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.Merkez Bankası'nca YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak.Değişiklikler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

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