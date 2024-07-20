https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/bakan-simsek-moodys-kredi-notumuzu-ilk-defa-iki-kademe-artirdi-1086045518.html

Bakan Şimşek'ten Moody’s yorumu: Potansiyel not artışlarına işaret

Bakan Şimşek'ten Moody’s yorumu: Potansiyel not artışlarına işaret

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Ekonomideki dengelenme, azalan dış finansman ihtiyacı, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon süreci not artışında... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T00:05+0300

2024-07-20T00:05+0300

2024-07-20T00:52+0300

mehmet şimşek

ekonomi

moody's

kredi notu

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından, Moody's'in Türkiye'nin ekonomisine yönelik değerlendirmesine ilişkin paylaşım yaptı.Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu ilk defa iki kademe artırdığına dikkati çeken Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde ülke kredi notumuzu 11 yıl sonra yükselten Moody’s görünümü pozitif olarak korudu" değerlendirmesinde bulundu.Şimşek, ekonomideki dengelenmenin, azalan dış finansman ihtiyacının, artan uluslararası rezervler ve dezenflasyon sürecinin not artışında etkili olduğunu vurguladı.Ülke görünümünün pozitif olarak korunmasının programa duyulan güveni yansıttığının ve potansiyel not artışlarına işaret ettiğinin altını çizen Şimşek, "Ekonomimizin dayanıklılığını artıran kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımızı uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı:Bakan Şimşek'in paylaşımında yer alan grafiğe göre, Mayıs 2023'te Türkiye'nin kredi notunun B2 (durağan) mevcut notun ise B1 (pozitif) olduğu görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/moodys-turkiyenin-kredi-notunu-iki-kademe-yukseltti-1086045263.html

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mehmet şimşek, moody's, kredi notu