https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-ordusu-ukraynada-yeni-gelistirilen-jet-motorlu-kamikaze-ihayi-ele-gecirdi-1086054512.html

Rus ordusu, Ukrayna'da yeni geliştirilen jet motorlu kamikaze İHA'yı ele geçirdi

Rus ordusu, Ukrayna'da yeni geliştirilen jet motorlu kamikaze İHA'yı ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rus uzmanlar, Ukrayna'da yeni geliştirilen, jet motoruyla donatılmış, hava savunma ve elektronik harp bölgelerine yaklaşırken hızlanabilen bir kamikaze İHA'yı... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T13:11+0300

2024-07-20T13:11+0300

2024-07-20T13:11+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

iha

insansız hava aracı (iha)

kamikaze insansız hava aracı (iha)

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Karmaşık İnsansız Çözümler Merkezi Genel Direktörü Dmitriy Kuzyakin, özel askeri harekat bölgesinde ele geçirilen yeni İHA üzerinde yapılacak incelemelerin bu tip İHA'larla mücadeleye katkı sunacağını belirtti.Kuzyakin, "Ukrayna'nın kamikaze İHA'sını incelemeyi başardık. Bu, düşmanın tamamen yeni bir tasarımı. İHA bir jet motoruyla donatılmış olup, bu da onu daha kısa uçuş menzilinde daha değerli hale getiriyor. Ayrıca yeni tehdide karşı koyma konusunda önemli veriler elde etmek gibi bazı avantajlar da var" dedi."Düşman, atacakları bir sonraki adımlardan habersiz olduğumuzu düşünmesin" diye devam eden Kuzyakin, bu 'kuşların' her birinin analizinin herhangi bir ajandan veya ele geçirilen İHA operatöründen çok daha fazla bilgi verdiğinin altını çizdi.Daha önce Rusya ordusunda görevli mühendisler, İngiliz-Fransız yapımı uzun menzilli Storm Shadow/SCALP füzesinin kontrol ve güdüm sisteminin aksamlarını incelemişti.Sputnik'e demeç veren bir Rus askeri mühendis, "Düşürülen Storm Shadow/SCALP füzelerinin kapsamlı incelemesi devam ediyor. Şu anda bloklar, servolar, uçuş kontrol cihazları ve çeşitli yapısal elemanlar da dahil olmak üzere tüm kontrol aksamları sökülmüş durumda. Bu malzeme, bu hedeflere karşı daha iyi mücadele için füze uçuş sisteminin ve olası uçaksavar savunma sistemlerinin objektif kontrolünü sağlıyor" demişti.Şu anda patlayıcı devreleri ve savaş başlıklarının tasarımı ile ilgili ayrıntılı bir inceleme yürütüldüğünü belirten Rus mühendis, "Bu, savaş başlıklarını nakletmek ve yerleşim yerlerinin dışında imha etmek, füzeyi etkisiz hale getirmek için yapılması gereken bir çalışma" diye eklemişti.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), kamikaze insansız hava aracı (iha)