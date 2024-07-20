Çin'de köprü faciası: En az 11 ölü

Shaanxi eyaleti makamlarından yapılan açıklamaya göre Shangluo kentinin Zhashui ilçesinde yer alan köprü, dün akşam saatlerinde yaşanan sel felaketiyle birlikte çöktü.



Köprünün çökmesi sonucu bazı araçların nehre düştüğü tespit edildi.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın ardından, facianın yaşandığı noktada derhal arama ve kurtarma çalışmalarına başlanması yönünde talimat verdi.



Bu sabah itibarıyla nehre düşen 5 araç kurtarma ekipleri tarafından yüzeye çıkarılırken, bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Çin'in resmi yayın organlarına göre en az 11 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişiden haber alınamadığı bildiriliyor.