https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/cinde-kopru-faciasi-en-az-11-olu-1086052711.html
Çin'de köprü faciası: En az 11 ölü
Çin'de köprü faciası: En az 11 ölü
Sputnik Türkiye
Çin'in Shaanxi eyaletinde nehrin üzerinden geçen bir karayolu köprüsünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T11:50+0300
2024-07-20T11:50+0300
2024-07-20T11:50+0300
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çin halk cumhuriyeti
sel felaketi
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sivil can kaybı
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
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Shaanxi eyaleti makamlarından yapılan açıklamaya göre Shangluo kentinin Zhashui ilçesinde yer alan köprü, dün akşam saatlerinde yaşanan sel felaketiyle birlikte çöktü. Köprünün çökmesi sonucu bazı araçların nehre düştüğü tespit edildi.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın ardından, facianın yaşandığı noktada derhal arama ve kurtarma çalışmalarına başlanması yönünde talimat verdi.Bu sabah itibarıyla nehre düşen 5 araç kurtarma ekipleri tarafından yüzeye çıkarılırken, bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.Çin'in resmi yayın organlarına göre en az 11 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişiden haber alınamadığı bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/rus-hava-indirme-gucunden-operasyon-ukraynali-askerleri-tasiyan-abd-yapimi-zirhli-arac-imha-edildi-1086051178.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, sel felaketi, köprü, çökme, can kaybı, sivil can kaybı, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping
çin, çin halk cumhuriyeti, sel felaketi, köprü, çökme, can kaybı, sivil can kaybı, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping
Çin'de köprü faciası: En az 11 ölü
Çin'in Shaanxi eyaletinde nehrin üzerinden geçen bir karayolu köprüsünün çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.
Shaanxi eyaleti makamlarından yapılan açıklamaya göre Shangluo kentinin Zhashui ilçesinde yer alan köprü, dün akşam saatlerinde yaşanan sel felaketiyle birlikte çöktü.
Köprünün çökmesi sonucu bazı araçların nehre düştüğü tespit edildi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın ardından, facianın yaşandığı noktada derhal arama ve kurtarma çalışmalarına başlanması yönünde talimat verdi.
Bu sabah itibarıyla nehre düşen 5 araç kurtarma ekipleri tarafından yüzeye çıkarılırken, bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Çin'in resmi yayın organlarına göre en az 11 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişiden haber alınamadığı bildiriliyor.