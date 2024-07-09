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Rus askeri uzmanlar, Storm Shadow füzesinin 'kalbini' mercek altına aldı
Rus askeri uzmanlar, Storm Shadow füzesinin 'kalbini' mercek altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunda görevli mühendisler, İngiliz-Fransız yapımı uzun menzilli Storm Shadow/SCALP füzesinin kontrol ve güdüm sisteminin aksamlarını inceledi. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T10:08+0300
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Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen ve MBDA tarafından üretilen İngiliz-Fransız Storm Shadow/SCALP füzesinin 'kalbi' olarak kabul edilen kontrol ve güdüm sisteminin özellikleri Rus askeri uzmanlar tarafından açığa çıkarılıyor.Sputnik'e demeç veren bir Rus askeri mühendis, "Düşürülen Storm Shadow/SCALP füzelerinin kapsamlı incelemesi devam ediyor. Şu anda bloklar, servolar, uçuş kontrol cihazları ve çeşitli yapısal elemanlar da dahil olmak üzere tüm kontrol aksamları sökülmüş durumda. Bu malzeme, bu hedeflere karşı daha iyi mücadele için füze uçuş sisteminin ve olası uçaksavar savunma sistemlerinin objektif kontrolünü sağlıyor" dedi.Şu anda patlayıcı devreleri ve savaş başlıklarının tasarımı ile ilgili ayrıntılı bir inceleme yürütüldüğünü belirten Rus mühendis, "Bu, savaş başlıklarını nakletmek ve yerleşim yerlerinin dışında imha etmek, füzeyi etkisiz hale getirmek için yapılması gereken bir çalışma" diye ekledi.Önceki gün Rus uzmanların Storm Shadow/SCALP'ın savaş başlığını ele geçirdiği açıklanmıştı. Sputnik’e konuşan askeri uzman, Rus ordusuna bağlı yetkililerin Ukrayna'ya gönderilen Storm Shadow/SCALP füzelerinin şekillendirilmiş savaş başlığını incelediklerini ve penetrasyon derinliği ile yer üstündeki menzilini belirlediklerini söylemişti.Storm Shadow/SCALP, Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen ve şu anda MBDA tarafından üretilen bir İngiliz-Fransız uzun menzilli, görünmez, havadan fırlatılan seyir füzesi olarak bilinirken, bir füzenin üretim maliyeti yaklaşık 2 milyon sterlin civarında.ABD merkezli The Drive’ın iddiasına göre, ihracata yönelik üretilen füzenin menzili 250 kilometre olarak bilinse de 560 kilometreye kadar menzile sahip modifikasyonları da bulunuyor.Yakın zamanda İngiliz haber kanalı BBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya’ya ait Belgorod ve Kursk bölgelerindeki havaalanlarını vurması için Kiev’e Storm Shadow/Scalp seyir füzelerini kullanma yetkisi verdiğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/storm-shadow-fuzesinin-savas-basligi-rus-uzmanlarin-eline-gecti-1085611973.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, storm shadow, storm shadow/scalp, ingiliz, fransız
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Rus askeri uzmanlar, Storm Shadow füzesinin 'kalbini' mercek altına aldı

10:08 09.07.2024
© SputnikFrench missile SCALP
French missile SCALP - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2024
© Sputnik
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Rusya ordusunda görevli mühendisler, İngiliz-Fransız yapımı uzun menzilli Storm Shadow/SCALP füzesinin kontrol ve güdüm sisteminin aksamlarını inceledi.
Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen ve MBDA tarafından üretilen İngiliz-Fransız Storm Shadow/SCALP füzesinin 'kalbi' olarak kabul edilen kontrol ve güdüm sisteminin özellikleri Rus askeri uzmanlar tarafından açığa çıkarılıyor.

Sputnik'e demeç veren bir Rus askeri mühendis, "Düşürülen Storm Shadow/SCALP füzelerinin kapsamlı incelemesi devam ediyor. Şu anda bloklar, servolar, uçuş kontrol cihazları ve çeşitli yapısal elemanlar da dahil olmak üzere tüm kontrol aksamları sökülmüş durumda. Bu malzeme, bu hedeflere karşı daha iyi mücadele için füze uçuş sisteminin ve olası uçaksavar savunma sistemlerinin objektif kontrolünü sağlıyor" dedi.

Şu anda patlayıcı devreleri ve savaş başlıklarının tasarımı ile ilgili ayrıntılı bir inceleme yürütüldüğünü belirten Rus mühendis, "Bu, savaş başlıklarını nakletmek ve yerleşim yerlerinin dışında imha etmek, füzeyi etkisiz hale getirmek için yapılması gereken bir çalışma" diye ekledi.

Önceki gün Rus uzmanların Storm Shadow/SCALP'ın savaş başlığını ele geçirdiği açıklanmıştı. Sputnik’e konuşan askeri uzman, Rus ordusuna bağlı yetkililerin Ukrayna'ya gönderilen Storm Shadow/SCALP füzelerinin şekillendirilmiş savaş başlığını incelediklerini ve penetrasyon derinliği ile yer üstündeki menzilini belirlediklerini söylemişti.

Storm Shadow/SCALP, Fransız Matra ve İngiliz British Aerospace tarafından geliştirilen ve şu anda MBDA tarafından üretilen bir İngiliz-Fransız uzun menzilli, görünmez, havadan fırlatılan seyir füzesi olarak bilinirken, bir füzenin üretim maliyeti yaklaşık 2 milyon sterlin civarında.
ABD merkezli The Drive’ın iddiasına göre, ihracata yönelik üretilen füzenin menzili 250 kilometre olarak bilinse de 560 kilometreye kadar menzile sahip modifikasyonları da bulunuyor.
Yakın zamanda İngiliz haber kanalı BBC'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Rusya’ya ait Belgorod ve Kursk bölgelerindeki havaalanlarını vurması için Kiev’e Storm Shadow/Scalp seyir füzelerini kullanma yetkisi verdiğini söylemişti.
SCALP ve Storm Shadow füze - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2024
Ukrayna krizi
Storm Shadow füzesinin savaş başlığı Rus uzmanların eline geçti
7 Temmuz, 09:40
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