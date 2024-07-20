https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/istanbulda-235-magazali-avm-iflasini-acikladi-1086057244.html
İstanbul'da 235 mağazalı AVM iflasını açıkladı
İstanbul'da 235 mağazalı AVM iflasını açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 235 mağazaya sahip Ora AVM, iflasını açıkladı. AVM, konkordato davası sonucunda iflas etti. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T15:03+0300
2024-07-20T15:03+0300
2024-07-20T15:03+0300
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konkordato
istanbul
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İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Ora AVM iflas etti. Halktv'nin haberine göre, 400 milyon dolarlık yatırımla 2010 yılında açılan AVM, 235 mağazası ve 70 bin metrekarelik alanıyla 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyordu.Ancak, açıldığı günden itibaren borçlarını ödemekte zorlanan AVM, konkordato davası sonucunda kapandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/yenikapi-kirazli-metro-hattinda-ray-bakim-calismasi-seferlerin-gecikmeli-yapilacak-1086056818.html
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avm, iflas, konkordato, istanbul, bayrampaşa
avm, iflas, konkordato, istanbul, bayrampaşa
İstanbul'da 235 mağazalı AVM iflasını açıkladı
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 235 mağazaya sahip Ora AVM, iflasını açıkladı. AVM, konkordato davası sonucunda iflas etti.
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Ora AVM iflas etti.
Halktv'nin haberine göre, 400 milyon dolarlık yatırımla 2010 yılında açılan AVM, 235 mağazası ve 70 bin metrekarelik alanıyla 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyordu.
Ancak, açıldığı günden itibaren borçlarını ödemekte zorlanan AVM, konkordato davası sonucunda kapandı.