https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/istanbulda-235-magazali-avm-iflasini-acikladi-1086057244.html

İstanbul'da 235 mağazalı AVM iflasını açıkladı

İstanbul'da 235 mağazalı AVM iflasını açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan 235 mağazaya sahip Ora AVM, iflasını açıkladı. AVM, konkordato davası sonucunda iflas etti. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T15:03+0300

2024-07-20T15:03+0300

2024-07-20T15:03+0300

türkiye

avm

iflas

konkordato

istanbul

bayrampaşa

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İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Ora AVM iflas etti. Halktv'nin haberine göre, 400 milyon dolarlık yatırımla 2010 yılında açılan AVM, 235 mağazası ve 70 bin metrekarelik alanıyla 2 bin 500 kişiye istihdam sağlamayı amaçlıyordu.Ancak, açıldığı günden itibaren borçlarını ödemekte zorlanan AVM, konkordato davası sonucunda kapandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/yenikapi-kirazli-metro-hattinda-ray-bakim-calismasi-seferlerin-gecikmeli-yapilacak-1086056818.html

türkiye

istanbul

bayrampaşa

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