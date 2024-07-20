https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/yenikapi-kirazli-metro-hattinda-ray-bakim-calismasi-seferlerin-gecikmeli-yapilacak-1086056818.html
Yenikapı-Kirazlı metro hattında ray bakım çalışması: 'Seferler gecikmeli yapılacak'
Yenikapı-Kirazlı metro hattında ray bakım çalışması: 'Seferler gecikmeli yapılacak'
Sputnik Türkiye
Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferler... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T14:55+0300
2024-07-20T14:55+0300
2024-07-20T15:02+0300
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda ray bakım çalışması yapılacağı belirtildi.Duyuruda, çalışmalar nedeniyle bugünden itibaren 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferlerin gecikmeli yapılacağı, saat 06.00 itibarıyla seferlerin normale döneceği kaydedildi.
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Yenikapı-Kirazlı metro hattında ray bakım çalışması: 'Seferler gecikmeli yapılacak'
14:55 20.07.2024 (güncellendi: 15:02 20.07.2024)
Yenikapı-Kirazlı metro hattında yapılacak ray bakım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferler gecikmeli yapılacak.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda ray bakım çalışması yapılacağı belirtildi.
Duyuruda, çalışmalar nedeniyle bugünden itibaren 5 Ağustos'a kadar 22.00-00.00 saatlerinde Otogar-Kirazlı arasındaki seferlerin gecikmeli yapılacağı, saat 06.00 itibarıyla seferlerin normale döneceği kaydedildi.