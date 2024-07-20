https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/icisleri-bakani-yerlikaya-biz-devlet-ve-millet-iradesinden-baska-guc-tanimiyoruz-1086063063.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Biz devlet ve millet iradesinden başka güç tanımıyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Biz devlet ve millet iradesinden başka güç tanımıyoruz

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, devlet ve millet iradesinden başka hiçbir güç tanımadıklarını vurguladı. 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T18:25+0300

2024-07-20T18:25+0300

2024-07-20T18:25+0300

politika

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

trabzon

eren bülbül

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzon'da huzur ve güvenliği sağlamak için terör örgütlerinden uyuşturucu satıcılarına, organize suç örgütlerinden dolandırıcılara, göçmen kaçakçılarına kadar mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bu kapsamda Trabzon'da terörün ve teröristlerin kökünü kazıyoruz. Tüm Türkiye'de, tüm şehirlerimizde de şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz ve kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemize devam ediyoruz. Eren Bülbül evladımız gibi başka hiçbir vatan evladımızı teröre kurban vermek istemiyoruz" diye konuştu.Bu amaçla bölücü terör örgütü PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik Trabzon'da toplam 64 operasyon düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, bu operasyonlarda 77 şüphelinin gözaltına alındığını, bunların 9'unun tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Trabzon'da son bir yıllık dönemde 230 operasyon düzenlendiğine işaret ederek, bu operasyonlarda 1910 zehir tacirinin gözaltına alındığını, bunların 175'inin tutuklandığını, 45'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktardı.Ailelerin, gençlerin, tüm vatandaşların bilinçlenmesi ve uyuşturucuya yaklaşmama, direnme noktasında hep beraber, topyekun, Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle 'Seferberlik ruhuyla' hareket etmek gerektiğinin altını çizen Yerlikaya, uyuşturucu satıcılığı veya kullanımıyla ilgili 112 aracılığıyla gelen her türlü ihbarın, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile kayda alındığını kaydetti.Bakan Yerlikaya, organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne dikkati çekerek, "Yasa dışı faaliyetlerden kar elde etmek için bir araya gelen kişilerin oluşturduğu suç girişimleriyle mücadele noktasında da göreve başladığımız günden bu yana kararlılığımızı bütün aziz milletimiz görüyor. Bugün sabah paylaşmış olduğumuz Kuyu-10 operasyonuyla beraber dünkü 619 (çökertip adalete teslim ettikleri organize suç örgütü sayısı) rakamının 620 rakamına ulaştığını söylemek istiyorum. Yine bu amaçla buradaki güvenlik birimlerimizin de 14 operasyon düzenlediğini, 44 şüphelinin bugüne kadar gözaltına alındığını, 4 tutuklama ve 5'inin de hakkında adli kontrol kararının verildiğini ifade etmek istiyorum" dedi.'Biz devlet ve millet iradesinden başka güç tanımıyoruz'Vatandaşlardan organize suç örgütleriyle ilgili duydukları, bildikleri şeyleri güvenlik birimleri, mülki idare amirleriyle paylaşmalarını isteyen Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:Bakan Yerlikaya, Trabzon'da kişilere, mal varlığına karşı suçlarda düşüş yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:Aydınlatma oranlarına da değinen Yerlikaya, "Aydınlatma oranlarında da kişilere karşı işlenen önemli suçlarda, yani 100 suçun 99'unun bu süre içerisinde aydınlatıldığını görüyoruz. Bu Türkiye ortalamasından 2 puan üstte. Mal varlığına karşı işlenen önemli suçlarda aydınlatma oranı ne? Türkiye ortalaması 100 olayın 76'sı, Trabzon'da bu yaklaşık 8 puan daha yukarıda. Yani 85 bandında, o da şimdilik. Biz inanıyoruz ki bu oran çok daha yukarıya çıkacak" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, jandarma ve emniyet bölgesinde trafik ve önleyici, asayiş, yunus olarak ifade ettikleri devriye araç sayısını katbekat artırdıklarını ifade ederek, "Hepsi yeni araçlar. Hepsi emniyet ve jandarmamızın yaka, yüz tanımalı kamera eşliğinde Trabzonlu hemşehrilerimize hizmet etmeye başlayacaklar. En önemli görevimiz ülkemizin huzur ve güvenliğini tesis etmek. Bakanlık olarak 600 bin mesai arkadaşımla gece gündüz demeden bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/icisleri-bakani-yerlikaya-hic-kimse-bizim-milletimize-aziz-milletimize-sekil-yapamaz-1086041266.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, trabzon, eren bülbül