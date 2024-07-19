https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/icisleri-bakani-yerlikaya-hic-kimse-bizim-milletimize-aziz-milletimize-sekil-yapamaz-1086041266.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse bizim milletimize, aziz milletimize şekil yapamaz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse bizim milletimize, aziz milletimize şekil yapamaz

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte çökertip adalete teslim ettikleri organize suç örgütü sayısının 619 olduğunu... 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T20:41+0300

2024-07-19T20:41+0300

2024-07-19T20:41+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

rize

organize suç

organize suç örgütü

uyuşturucu

göçmen kaçakçılığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084436197_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d1bdc507bde3c42b8436d5cf133494cc.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte çökertip adalete teslim ettikleri organize suç örgütü sayısının 619 olduğunu bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:Organize suç örgütleri ve 'şehir eşkıyaları' ile mücadele ettiklerini anlatan Yerlikaya, uyuşturucu tacirleri, düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile mücadele ettiklerine işaret etti.Suçun işlenmesini önlemek ve işlenen suçun en kısa sürede aydınlatılmasının temel vazife olduğuna değinen Yerlikaya, şöyle devam etti:Mal varlığına karşı işlenen suçlarda Türkiye ortalamasının yüzde 75.6, Rize'de ise yüzde 91 olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Kişiye karşı işlenen suçlarda da Türkiye ortalamasının 2.5 puan önünde olduğunu görüyoruz. Bir örnek verelim, evden hırsızlık olayları Rize'de yine yılın ilk 6 ayını kıyasladığımızda yüzde 38 azalmış. 180 günde Rize'de evden hırsızlık olay sayısı 21. Bu 21 olay sayısının aydınlatma oranında rekor kıran arkadaşları tekrar tebrik ederiz. Yüzde 95'in üstünde hepsini yakalamışlar" ifadelerini kullandı.Rize'de kişilere karşı suçların yüzde 16.4 düşürüldüğünün, aydınlatma oranında da yüzde 99'a ulaşıldığının altını çizen Yerlikaya, bu konuda vatandaşlardan olayların aydınlatılması için ciddi destek aldıklarını vurguladı.NARVAS Türkiye'nin tamamında uygulanıyorÖzellikle uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili 112 aracılığıyla gelen her türlü ihbarın özel bir yazılım programıyla kayda alındığını ve bunun da nakış gibi işlendiğini değerlendiren Yerlikaya, şöyle devam etti:Uyuşturucu ile seferberlik ruhunun önemli olduğuna işaret eden Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş ihbarlarının önemini vurguladı.'Hiç kimse bizim milletimize, aziz milletimize şekil yapamaz'Devletten ve milletten güçlü bir irade tanımadıklarını, vatandaşı rahatsız eden kim varsa gereğini yaptıklarını anlatan Yerlikaya, "Bugün itibarıyla uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel çökertip adalete teslim etmiş olduğumuz organize suç örgütü sayısı 619, devam eden de projelerimiz var. Adliyelerimiz ile beraber kararlıyız. Hiç kimse bizim milletimize, aziz milletimize şekil yapamaz. Buna müsaade edemeyiz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/disisleri-bakanligi-israil-filistindeki-mevcudiyetini-sona-erdirmeli-1086038053.html

türkiye

rize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, rize, organize suç, organize suç örgütü, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı