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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ta, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Güney Kıbrıs'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ta, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Güney Kıbrıs'ta
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TC-CAN ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T10:13+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs'a gitti.Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Erdoğan'a eşlik ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama töreninin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunmak üzere yola çıktı.Harekatın 50'inci yıl dönümünde adada birçok etkinlik düzenlenecek. Lefkoşa'da geniş çaplı tören ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Erdoğan, anma ve kutlama programı kapsamında Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılacak.Törenlere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak edecek.Kuzey Kıbrıs'ta yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 50 gemi geçit töreni gerçekleştirecek.Doğu Akdeniz’deki gösterilerde, muharip uçaklar da yer alacak. F-16 savaş uçaklarının katılımı ile Kuzey Kıbrıs üzerinde jet geçişi icra edilecek. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de gösteri yapması planlanıyor. 50'inci yıl şerefine, adada 50 pare top atışı gerçekleştirilecek.Miçotakis Güney Kıbrıs'taYunanistan Başbakanı Kirikos Miçotakis ise Günay Kıbrıs'ta törenlere katılacak. Yunan medyasında, iki liderin aynı saatlerde adada bulunmaları durumunda, aralarındaki mesafenin, birkaç kilometreyi geçmeyeceği belirtildi.
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kuzey kıbrıs, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, kktc, kuzey kıbrıs cumhuriyet meclisi, kıbrıs barış harekatı, yıldönümü, tcg anadolu gemisi, solotürk, solotürk
kuzey kıbrıs, güney kıbrıs, güney kıbrıs rum yönetimi, kktc, kuzey kıbrıs cumhuriyet meclisi, kıbrıs barış harekatı, yıldönümü, tcg anadolu gemisi, solotürk, solotürk

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ta, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Güney Kıbrıs'ta

10:13 20.07.2024
© AA / Ahmet Dumanlı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıl dönümü
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıl dönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© AA / Ahmet Dumanlı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TC-CAN ile Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için Kuzey Kıbrıs'a gitti. Yunanistan Başbakanı Kirikos Miçotakis ise Günay Kıbrıs'ta törenlere katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Kuzey Kıbrıs'a gitti.
Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılamada, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.
Erdoğan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Erdoğan'a eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama töreninin ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunmak üzere yola çıktı.
Harekatın 50'inci yıl dönümünde adada birçok etkinlik düzenlenecek. Lefkoşa'da geniş çaplı tören ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Erdoğan, anma ve kutlama programı kapsamında Fazıl Küçük Bulvarı'nda 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Geçit Töreni'ne katılacak.
Törenlere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da iştirak edecek.
Kuzey Kıbrıs'ta yapılacak törene, Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 50 gemi geçit töreni gerçekleştirecek.
Doğu Akdeniz’deki gösterilerde, muharip uçaklar da yer alacak. F-16 savaş uçaklarının katılımı ile Kuzey Kıbrıs üzerinde jet geçişi icra edilecek. Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekiplerinin de gösteri yapması planlanıyor. 50'inci yıl şerefine, adada 50 pare top atışı gerçekleştirilecek.

Miçotakis Güney Kıbrıs'ta

Yunanistan Başbakanı Kirikos Miçotakis ise Günay Kıbrıs'ta törenlere katılacak. Yunan medyasında, iki liderin aynı saatlerde adada bulunmaları durumunda, aralarındaki mesafenin, birkaç kilometreyi geçmeyeceği belirtildi.
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