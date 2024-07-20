https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/meteoroloji-ve-akomdan-onemli-uyari-10-sehre-sari-kodlu-alarm-verildi-50-derece-hissedilecek-1086048360.html

Meteoroloji ve AKOM'dan önemli uyarı: 10 şehre sarı kodlu alarm verildi, 50 derece hissedilecek

Meteoroloji ve AKOM'dan önemli uyarı: 10 şehre sarı kodlu alarm verildi, 50 derece hissedilecek

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T09:45+0300

2024-07-20T09:45+0300

2024-07-20T09:45+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yerel kuvvetli yağış nedeniyle 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.Marmara Bölgesi kavrulacakMarmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklıkların 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'nde 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.İstanbul için 5 günlük hava durumuAnkara için 5 günlük hava durumuAKOM'dan yüksek nem uyarısıİstanbul’da son günlerde yaşanan yüksek nem oranı, vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. AKOM, yüksek nemin Pazartesi gününe kadar devam edeceğini ve sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceğini belirtti. Yüksek nem oranları yüzde 50-95 arasında değişirken, hissedilen sıcaklıklar ölçülenden 5-10 derece daha yüksek olacak.Sarı kodlu uyarı yapılan 10 ilMARMARAParçalı ve az bulutlu; Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 37°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 39°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 35°CParçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 35°CParçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutluDENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 35°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 34°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 30°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 29°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 34°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 35°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un iç ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğusunun yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 35°CParçalı bulutluARTVİN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 34°CParçalı bulutlu, iç ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 27°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık

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