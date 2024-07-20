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Meteoroloji ve AKOM'dan önemli uyarı: 10 şehre sarı kodlu alarm verildi, 50 derece hissedilecek
Meteoroloji ve AKOM'dan önemli uyarı: 10 şehre sarı kodlu alarm verildi, 50 derece hissedilecek
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Türkiye genelinde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T09:45+0300
2024-07-20T09:45+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yerel kuvvetli yağış nedeniyle 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.Marmara Bölgesi kavrulacakMarmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklıkların 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'nde 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.İstanbul için 5 günlük hava durumuAnkara için 5 günlük hava durumuAKOM'dan yüksek nem uyarısıİstanbul’da son günlerde yaşanan yüksek nem oranı, vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. AKOM, yüksek nemin Pazartesi gününe kadar devam edeceğini ve sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceğini belirtti. Yüksek nem oranları yüzde 50-95 arasında değişirken, hissedilen sıcaklıklar ölçülenden 5-10 derece daha yüksek olacak.Sarı kodlu uyarı yapılan 10 ilMARMARAParçalı ve az bulutlu; Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 37°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 39°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 35°CParçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 35°CParçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 33°CAz bulutluDENİZLİ °C, 41°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 42°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 35°CAz bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 35°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 34°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 30°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 29°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 34°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 35°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un iç ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğusunun yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 35°CParçalı bulutluARTVİN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 34°CParçalı bulutlu, iç ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.KARS °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.MALATYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 27°CParçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 38°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık
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20 temmuz hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu
20 temmuz hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu

Meteoroloji ve AKOM'dan önemli uyarı: 10 şehre sarı kodlu alarm verildi, 50 derece hissedilecek

09:45 20.07.2024
© Güven YılmazAnkara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı
Ankara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© Güven Yılmaz
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Türkiye genelinde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi devam ediyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, yüksek nem oranı sıcaklıkların 5-10 derece daha fazla hissedilmesine yol açacak. Meteoroloji de, 20 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı ve 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yerel kuvvetli yağış nedeniyle 10 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı; Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Tokat, Van, İstanbul’un doğusu, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi kavrulacak

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklıkların 34-36, Edirne'de 37-39, Kırklareli'nde 35-37, Tekirdağ'da 32-35, Kocaeli'nde 34-36, Sakarya'da 35-36 ve Yalova'da 31-34 derece olması bekleniyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

İstanbul için 5 günlük hava durumu

Bugün: Sıcak Hava, sıcaklık 35°
Yarın: Sıcak Hava, sıcaklık 35°
22 Temmuz 2024 Pazartesi: Sıcak Hava, sıcaklık 35°
23 Temmuz 2024 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°
24 Temmuz 2024 Çarşamba: Bulutlu, sıcaklık 33°

Ankara için 5 günlük hava durumu

Bugün: Sıcak Hava, sıcaklık 35°
Yarın: Sıcak Hava, sıcaklık 35°
22 Temmuz 2024 Pazartesi: Sıcak Hava, sıcaklık 37°
23 Temmuz 2024 Salı: Sıcak Hava, sıcaklık 36°
24 Temmuz 2024 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 34°

AKOM'dan yüksek nem uyarısı

İstanbul’da son günlerde yaşanan yüksek nem oranı, vatandaşları bunaltmaya devam ediyor. AKOM, yüksek nemin Pazartesi gününe kadar devam edeceğini ve sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceğini belirtti. Yüksek nem oranları yüzde 50-95 arasında değişirken, hissedilen sıcaklıklar ölçülenden 5-10 derece daha yüksek olacak.

Sarı kodlu uyarı yapılan 10 il

Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
Ardahan
Erzurum
Kars
Ağrı
Iğdır
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu; Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile İstanbul'un doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 35°C
Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı bulutlu, doğusu kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un iç ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğusunun yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 34°C
Parçalı bulutlu, iç ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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