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Barış Harekatı'nın 50. yılında konuşan Erdoğan: Anavatan Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız
Barış Harekatı'nın 50. yılında konuşan Erdoğan: Anavatan Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız
Sputnik Türkiye
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı kutlama töreni için Lefkoşa’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anavatan Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız. İktidar... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
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Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçti. Harekatın 50’nci yılı, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen törenlerle kutlanıyor.Devlet erkanı da adadaki, kutlamalara katılıyor.'Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız'Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:'Temmuz ayı itibariyle Kuzey Kıbrıs öğrencileri artık Türkiye'deki öğrencilerle aynı haklara sahip olacak''Miçotakis’i aradım, 'Dendias gibi bize sataşma' dedim'
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Barış Harekatı'nın 50. yılında konuşan Erdoğan: Anavatan Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız

11:22 20.07.2024 (güncellendi: 11:49 20.07.2024)
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde gerçekleştirilen 'Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşma yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Polis Akademisi'nde gerçekleştirilen 'Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yılı kutlama töreni için Lefkoşa’ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anavatan Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız. İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada olmamız Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir” dedi.
Kıbrıs Barış Harekatı’nın üzerinden 50 yıl geçti. Harekatın 50’nci yılı, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilen törenlerle kutlanıyor.
Devlet erkanı da adadaki, kutlamalara katılıyor.

'Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız'

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Kıbrıs Barış Harekatı’nın mimarları olan Bülent Ecevit’i, Necmettin Erbakan’ı, Alparslan Türkeş ile devlet ve siyaset adamlarımızı rahmetle anıyorum. Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin önderlerine, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’a Allah’tan rahmet diliyorum. Kuzey Kıbrıs’ın hürriyeti için ‘Allah allah’ nidalarıyla omuz omuza çarpışan mehmetçikleri ve mücahitleri de burada bir kez daha yadediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızı tebrik ediyorum. Bugün yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız. İktidar, muhalefet ayrımı olmadan bugün burada olmamız Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. Kuzey Kıbrıs bizim gözbebeğimizdir."

'Temmuz ayı itibariyle Kuzey Kıbrıs öğrencileri artık Türkiye'deki öğrencilerle aynı haklara sahip olacak'

"Temmuz ayı itibarıyla artık KKTC vatandaşı öğrencilerin, katkı payı ve öğrenim ücreti bakımından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerle aynı esaslara tabii olmasını kararlaştırdık. Aldığımız bu kararın Türk üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Kıbrıs Türk’ü öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

'Miçotakis’i aradım, 'Dendias gibi bize sataşma' dedim'

"Sayın Miçotakis’i aradım ve kendilerine, ‘Ayın 20’sinde biz Kuzey Kıbrıs’tayız, duydum ki sen de güneydesin, sen de Dendias gibi oradan bize herhalde sataşmazsın' dedim. Böyle bir şey düşünmediğini söyledi."

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıl dönümü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs'ta, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Güney Kıbrıs'ta
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