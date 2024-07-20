https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/bakan-uraloglu-turksat-6a-gecici-yorungesine-ulasti-1086058178.html
Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı'
Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı'
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat 6A'nın geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştığını duyurdu. 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T15:42+0300
2024-07-20T15:42+0300
2024-07-20T15:42+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
türksat
türksat 6a
yörünge
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştığını bildirdi.Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, türksat, türksat 6a, yörünge
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, türksat, türksat 6a, yörünge
Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Türksat 6A geçici yörüngesine ulaştı'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat 6A'nın geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştığını bildirdi.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
Ay yıldızın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 6A'nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak. Böylece Türkiye olarak 50 derece doğu yörüngesindeki haklarımızı da korumuş olacağız. Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından uydumuz, ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Sevincimiz, iftiharımız Türksat 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz.