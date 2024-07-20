https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/ticaret-bakanligi-ekipleri-istanbulda-denetim-yapti-34-milyon-254-bin-454-liralik-aykirilik-1086056164.html

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da denetim yaptı: '34 milyon 254 bin 454 liralık aykırılık'

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da denetim yaptı: '34 milyon 254 bin 454 liralık aykırılık'

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T14:28+0300

2024-07-20T14:28+0300

2024-07-20T14:28+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

denetim

istanbul

haksız fiyat değerlendirme kurulu

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İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, market ve restoran başta olmak üzere fiyat ve stokçuluk denetimleri yapıldığını belirterek, "Temmuz ayı içinde 6 bin 498 firma denetledik. Bu firmalarda toplam 85 bin 464 ürünü inceledi arkadaşlarımız. Yaptığımız bu incelemelerde toplam 9 bin 751 ürünle ilgili mevzuata aykırılık tespit ettik. Bu ürünlerde tespit ettiğimiz aykırılıklara idari işlem tesis ettik. Bunların karşılığı yaklaşık olarak 34 milyon 254 bin 454 liraya tekabül ediyor" dedi.Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca manav reyonundaki meyve ve sebzelerin menşei ve geliş fiyatı bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, Ümraniye'de yapılan denetimler sırasında yaptığı açıklamada, hem 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamındaki yönetmelikler doğrultusunda hem de 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında haksız fiyat, stokçuluk alanlarında denetimlerin sürdüğünü söyledi.Menteşe, denetimlerle ilgili şu bilgileri verdi:19 günlük süreçte 3 bin 12 yerel ve ulusal markette denetim yapıldığını ifade eden Menteşe, 70 bin 693 ürünün incelendiğini dile getirdi.Menteşe, yapılan incelemelerde alım ile satım arasında ifade edilemeyecek ölçüde bir artış gördükleri ürünlerle ilgili bilgi ve belge talep edildiğini ve bu belgelerin önce Ticaret İl Müdürlüğünde incelendiğini, aşırı artış tespitinde ise İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na yönlendirdiklerini anlattı.CİMER'e gelen şikayetlerin de değerlendirildiğini söyleyen Menteşe, "Temmuz ayı içinde 361 CİMER şikayeti gelmiş Ticaret İl Müdürlüğümüze. Bunlarla ilgili incelemeler yapmışız. Buradaki 211 aykırılığa da işlem tesis ettik. Haksız fiyat artışı dediğimiz denetimlerimizle ilgili yaklaşık 5 bin 103 ürünle ilgili temmuz ayı içinde bilgi, belge talep ettik. Şu ana kadar gelen evrakları incelediğimizde 97 ürünle ilgili ifade edilemeyecek artış var diye düşündüğümüz ürünleri Ticaret Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuza gönderdik" dedi.'13 milyon 983 bin 654 liralık uygunsuzluk'Menteşe, künye bilgisinin önemini vurgulayarak, meyve sebzenin kimlik kartı olan künyelerin Hal Kayıt Sistemi'nde kontrol edildiğini belirtti.Künye bilgisi olmayan ürünlerin tespit edildiğini söyleyen Menteşe, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/ticaret-bakani-bolattan-moodys-yorumu-dogru-yolda-ilerledigimizi-tescil-ediyor-1086053657.html

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