https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/bakan-bak-olimpiyat-acilis-toreninde-bayragimizi-busenaz-surmeneli-ve-mete-gazoz-tasiyacak-1086051046.html

Bakan Bak: 'Olimpiyat açılış töreninde bayrağımızı Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak'

Bakan Bak: 'Olimpiyat açılış töreninde bayrağımızı Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak'

Sputnik Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, Tokyo Olimpiyatları'nın altın madalyalı... 20.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-20T10:58+0300

2024-07-20T10:58+0300

2024-07-20T11:00+0300

türkiye

olimpiyat oyunları

paris

mete gazoz

busenaz sürmeneli

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışı töreni 26 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. Törende Türk bayrağını taşıyacak kadın ve erkek milli sporcular belli oldu.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile milli okçu Mete Gazoz'un taşıyacağını bildirdi.Busenaz Sürmeneli 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanarak, Türk boks tarihinde altın madalya kazanan ilk kadın boksör olmuştu.Mete Gazoz ise, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel finalinde altın madalyanın sahibi olarak, okçulukta Türkiye'ye tarihteki ilk madalyasını kazandırmıştı."Oyunlarda ülkemizi 54 kadın ve 48 erkek sporcumuz, 18 spor dalında temsil edecek"Bakan Bak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılışında yapılacak geçit töreninde bayrağımızı milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ve milli okçumuz Mete Gazoz taşıyacak. İki sporcumuz da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanarak bizleri gururlandırmıştı. Olimpiyat oyunlarında Türk bayrağını taşıyacak olan Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz'u kutluyorum. Paris'e iddialı ve umutlu gidiyoruz. 102 sporcumuz kota aldı. Oyunlarda ülkemizi 54 kadın ve 48 erkek sporcumuz, 18 spor dalında temsil edecek. Sporcularımızın yeni bir başarı hikayesi yazacağına yürekten inanıyorum. Tüm sporcularımıza güveniyoruz, onlara başarılar diliyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240720/tuketici-orgutleri-konfederasyonu-baskani-vakif-universitelerine-yapilan-zamlar-cok-acimasiz-1086050817.html

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