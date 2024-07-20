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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı: 'Vakıf üniversitelerine yapılan zamlar çok acımasız'
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı: 'Vakıf üniversitelerine yapılan zamlar çok acımasız'
Sputnik Türkiye
Vakıf üniversitelerine yapılan zamlara değinen Tüketici Örgütleri Konfederasyonu(TÖK) Başkanı Fuat Engin, "Özellikle son 2 yılda yapılan fiyat artışları... 20.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-20T10:43+0300
2024-07-20T10:43+0300
türkiye
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TÖK Başkanı Fuat Engin, vakıf üniversitelerine yapılan zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Engin, özellikle son 2 yılda yapılan fiyat artışları olağanüstü acımasız olduğunu belirtirken, günümüze geldiğimizde vakıf üniversitelerinde yüzde 100'le yüzde 238'leri aşan bir oranda zam yapıldığını söyledi.Engin, fiyatların geri çekilmesi gerektiğini ve mevzuat ne diyorsa, yasalar ne diyorsa bunun gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı.Yapılan zamların acımasız olduğunu vurgulayan Fuat Engin, "Bu fiyat artışları konusu daha önce de yapılıyordu ama bu kadar acımasız değildi. Özellikle son 2 yılda yapılan fiyat artışları olağanüstü acımasız. Günümüze geldiğimizde vakıf üniversitelerinde yüzde 100'le yüzde 238'leri aşan bir oranda zam yapıldı. Peki nedir? Şimdi iki eğitim sistem var. Bir tanesi özel okulları yönetmeliği, orta öğrenim bununla yönetiliyor. İkincisi vakıf üniversiteleri yönetmeliği var. Bu da YÖK tarafından çıkarılmış. Fakat uygulanma sürecinde maalesef büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Her ne kadar vakıf üniversitelerine bu fiyatların belirlenmesi yetkisi bırakılmışsa da ama diğer mevzuatın diğer bölümlerinde bunun TÜFE oranından daha fazla artırılamayacağına dair hükümler yer almıştır. Bütün bunlara rağmen değişik bahanelerle ve sanki öğrenci müşteriymiş gibi davranılıyor. Bu şekilde ortaya çıkan sonuç, maalesef çocukları eğitim hakkından mağdura kadar götürüyor" dedi."Aklınızı başınıza alın, fiyatları aşağı çekin"Engin sözlerini şöyle sonlandırdı: "Geldiğimiz nokta itibariyle bugün vakıf üniversiteleri bir kamu kurumunun niteliğindedir, YÖK'ün denetimindedir. Öncelikle YÖK'ü göreve çağırıyoruz. Lütfen elinde kendi yaptığı mevzuatı uygula. Vakıf üniversiteleri sahiplerini de insafa çağırıyoruz. Mütevelli heyetlerini insaflı davranmaya çalışıyoruz. Mevzuatın söylediği gibi hatta imkanınız varsa bu çocuklar açısından biraz daha düşük fiyat artışları uygulayarak hem yeni kaydı olacak çocukların okulunuzu tercih etmesi hem de var olan eğitim süreci devam ederken bir üst sınıfa devam edecek öğrencileri bu konuda mağdur olmadan devam etmesi gerekiyor. Neden söylüyorum bunu? Çünkü çocukların tek derdi yıllık eğitim ücreti ödemek değil. Çocukların yurt sorunu var, barınma sorunu var, beslenme sorunu var, ulaşım sorunu var. Bütün bunların üstüne bir de vakıf üniversitelerinin ya da özel öğretim kurumlarının olağanüstü fiyat artışlarıyla ne deniyor çocuğa? Deniyor ki; okuma o zaman. Paran yoksa okuma. Bunu biz kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimiz gibi de buna yönelik her türlü mücadelenin bu savaşın devam edeceğini açıkça ifade etmek istiyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Aklınızı başınızı alın. Bu fiyatları geri çekin ve mevzuat ne diyorsa, yasalar ne diyorsa bunun gereğini yapın. Eğer imkanlarınız varsa bunu biraz daha aşağıya çekebilirsiniz diyorum."
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üniversite, zam, fiyat artışı, vakıf üniversiteleri
üniversite, zam, fiyat artışı, vakıf üniversiteleri

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı: 'Vakıf üniversitelerine yapılan zamlar çok acımasız'

10:43 20.07.2024
© AAÜniversite
Üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2024
© AA
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Vakıf üniversitelerine yapılan zamlara değinen Tüketici Örgütleri Konfederasyonu(TÖK) Başkanı Fuat Engin, "Özellikle son 2 yılda yapılan fiyat artışları olağanüstü acımasız. Günümüze geldiğimizde vakıf üniversitelerinde yüzde 100'le yüzde 238'leri aşan bir oranda zam yapıldı" dedi.
TÖK Başkanı Fuat Engin, vakıf üniversitelerine yapılan zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Engin, özellikle son 2 yılda yapılan fiyat artışları olağanüstü acımasız olduğunu belirtirken, günümüze geldiğimizde vakıf üniversitelerinde yüzde 100'le yüzde 238'leri aşan bir oranda zam yapıldığını söyledi.

Engin, fiyatların geri çekilmesi gerektiğini ve mevzuat ne diyorsa, yasalar ne diyorsa bunun gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Yapılan zamların acımasız olduğunu vurgulayan Fuat Engin, "Bu fiyat artışları konusu daha önce de yapılıyordu ama bu kadar acımasız değildi. Özellikle son 2 yılda yapılan fiyat artışları olağanüstü acımasız. Günümüze geldiğimizde vakıf üniversitelerinde yüzde 100'le yüzde 238'leri aşan bir oranda zam yapıldı. Peki nedir? Şimdi iki eğitim sistem var. Bir tanesi özel okulları yönetmeliği, orta öğrenim bununla yönetiliyor. İkincisi vakıf üniversiteleri yönetmeliği var. Bu da YÖK tarafından çıkarılmış. Fakat uygulanma sürecinde maalesef büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Her ne kadar vakıf üniversitelerine bu fiyatların belirlenmesi yetkisi bırakılmışsa da ama diğer mevzuatın diğer bölümlerinde bunun TÜFE oranından daha fazla artırılamayacağına dair hükümler yer almıştır. Bütün bunlara rağmen değişik bahanelerle ve sanki öğrenci müşteriymiş gibi davranılıyor. Bu şekilde ortaya çıkan sonuç, maalesef çocukları eğitim hakkından mağdura kadar götürüyor" dedi.

"Aklınızı başınıza alın, fiyatları aşağı çekin"


Engin sözlerini şöyle sonlandırdı: "Geldiğimiz nokta itibariyle bugün vakıf üniversiteleri bir kamu kurumunun niteliğindedir, YÖK'ün denetimindedir. Öncelikle YÖK'ü göreve çağırıyoruz. Lütfen elinde kendi yaptığı mevzuatı uygula. Vakıf üniversiteleri sahiplerini de insafa çağırıyoruz. Mütevelli heyetlerini insaflı davranmaya çalışıyoruz. Mevzuatın söylediği gibi hatta imkanınız varsa bu çocuklar açısından biraz daha düşük fiyat artışları uygulayarak hem yeni kaydı olacak çocukların okulunuzu tercih etmesi hem de var olan eğitim süreci devam ederken bir üst sınıfa devam edecek öğrencileri bu konuda mağdur olmadan devam etmesi gerekiyor. Neden söylüyorum bunu? Çünkü çocukların tek derdi yıllık eğitim ücreti ödemek değil. Çocukların yurt sorunu var, barınma sorunu var, beslenme sorunu var, ulaşım sorunu var. Bütün bunların üstüne bir de vakıf üniversitelerinin ya da özel öğretim kurumlarının olağanüstü fiyat artışlarıyla ne deniyor çocuğa? Deniyor ki; okuma o zaman. Paran yoksa okuma. Bunu biz kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmediğimiz gibi de buna yönelik her türlü mücadelenin bu savaşın devam edeceğini açıkça ifade etmek istiyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyorum. Aklınızı başınızı alın. Bu fiyatları geri çekin ve mevzuat ne diyorsa, yasalar ne diyorsa bunun gereğini yapın. Eğer imkanlarınız varsa bunu biraz daha aşağıya çekebilirsiniz diyorum."
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