https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazzede-isgalci-guc-konumundadir-1086028343.html
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
Sputnik Türkiye
Holanda’nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T16:38+0300
2024-07-19T16:38+0300
2024-07-19T17:00+0300
israil- filistin çatışması
uluslararası adalet divanı
lahey
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
işgal
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Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
16:38 19.07.2024 (güncellendi: 17:00 19.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
Holanda’nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin kararını açıkladı.