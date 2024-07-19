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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazzede-isgalci-guc-konumundadir-1086028343.html
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
Sputnik Türkiye
Holanda’nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına... 19.07.2024, Sputnik Türkiye
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uluslararası adalet divanı, lahey, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, işgal

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

16:38 19.07.2024 (güncellendi: 17:00 19.07.2024)
© AA / Abdullah AşıranUluslararası Adalet Divanı
Uluslararası Adalet Divanı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AA / Abdullah Aşıran
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Ayrıntılar geliyor
Holanda’nın Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin kararını açıkladı.
İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir
İsrail, Filistin'i uzun süredir işgal ediyor. İşgalci, egemenlik hakkını kullanamaz
İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir
İsrail'in işgal ettiği toraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir
İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere ait doğal kaynakları kullanması uluslararası hukuka aykırıdır
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yerleşimleri ile uluslararası hukuku ihlal etmektedir
İsrail'in işgal ettiği topraklardaki uygulamaları buralarda kalıcı olarak yerleşme amacı taşıdığını gösteriyor
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail parlamentosu 'Filistin devleti kurulmasını' reddetti, AB'den tepki geldi
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