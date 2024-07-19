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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/israil-parlamentosu-filistin-devleti-kurulmasini-reddetti-abden-tepki-geldi-1086027631.html
İsrail parlamentosu 'Filistin devleti kurulmasını' reddetti, AB'den tepki geldi
İsrail parlamentosu 'Filistin devleti kurulmasını' reddetti, AB'den tepki geldi
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB), İsrail parlamentosu Knesset'te 'Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan' önergenin kabul edilmesini esefle karşıladı. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T16:17+0300
2024-07-19T16:17+0300
israil- filistin çatışması
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israil
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bağımsız filistin devleti
filistin devleti
israil parlamentosu (knesset)
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki devletli çözümün Ortadoğu'ya barış ve güvenlik getirecek tek sürdürülebilir çözüm olduğu konusunda uluslararası toplumda görüş birliği olduğu belirtildi.İsrail meclisinde 'Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan' önergenin kabul edilmesini esefle karşıladıklarının aktarıldığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararları uyarınca AB'nin iki devletli çözüme bağlılığı yinelendi."Filistinliler ve İsrailliler güvenlik, onur ve barış içinde yaşamak konusunda eşit hakka sahiptir" ifadesinin yer aldığı açıklamada, BMGK kararları doğrultusunda taraflarca mutabık kalınmadığı sürece AB'nin 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacağı vurgulandı.Açıklamada, "Bu amaçla siyasi bir sürecin canlandırılması için uluslararası ve bölgesel ortaklarımızla aktif şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Filistin devletine giden inandırıcı bir yol, bu siyasi sürecin önemli bir bileşenidir. Filistin halkı için umut ve ufuk olmaması çatışmayı daha da derinleştirecektir" ifadelerine yer verildi.Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar'ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından verilen Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan önerge, 18 Temmuz'da, 68'e karşı 9 oyla İsrail meclisinde kabul edilmişti.Söz konusu önergede, Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı iddiasına yer verilmişti.İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/rusyada-casusluk-nedeniyle-yargilanan-abdli-gazeteci-gerskovicin-cezasi-belli-oldu-1086024116.html
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ab, avrupa birliği, josep borrell, israil, filistin, bağımsız filistin devleti, filistin devleti, israil parlamentosu (knesset), knesset, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası
ab, avrupa birliği, josep borrell, israil, filistin, bağımsız filistin devleti, filistin devleti, israil parlamentosu (knesset), knesset, gazze, gazze şeridi, gazze ablukası

İsrail parlamentosu 'Filistin devleti kurulmasını' reddetti, AB'den tepki geldi

16:17 19.07.2024
© AFP 2023 / JOHN THYSJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
© AFP 2023 / JOHN THYS
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Avrupa Birliği (AB), İsrail parlamentosu Knesset'te 'Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan' önergenin kabul edilmesini esefle karşıladı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki devletli çözümün Ortadoğu'ya barış ve güvenlik getirecek tek sürdürülebilir çözüm olduğu konusunda uluslararası toplumda görüş birliği olduğu belirtildi.

İsrail meclisinde 'Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan' önergenin kabul edilmesini esefle karşıladıklarının aktarıldığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararları uyarınca AB'nin iki devletli çözüme bağlılığı yinelendi.

"Filistinliler ve İsrailliler güvenlik, onur ve barış içinde yaşamak konusunda eşit hakka sahiptir" ifadesinin yer aldığı açıklamada, BMGK kararları doğrultusunda taraflarca mutabık kalınmadığı sürece AB'nin 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Bu amaçla siyasi bir sürecin canlandırılması için uluslararası ve bölgesel ortaklarımızla aktif şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Filistin devletine giden inandırıcı bir yol, bu siyasi sürecin önemli bir bileşenidir. Filistin halkı için umut ve ufuk olmaması çatışmayı daha da derinleştirecektir" ifadelerine yer verildi.

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar'ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından verilen Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan önerge, 18 Temmuz'da, 68'e karşı 9 oyla İsrail meclisinde kabul edilmişti.

Söz konusu önergede, Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı iddiasına yer verilmişti.

İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya 4 Haziran'da, Ermenistan ise 21 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.
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