https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/disisleri-bakanligi-israil-filistindeki-mevcudiyetini-sona-erdirmeli-1086038053.html
Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Filistin'deki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli
Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Filistin'deki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmesi ve yol açtığı zararı tazmin etmesi gerektiğini açıkladı. 19.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-19T20:11+0300
2024-07-19T20:11+0300
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işgal
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik 'işgal ve zulüm politikası' uygulamakta olduğunun hukuki olarak teyit edildiği hatırlatıldı.Açıklamada şu cümleler kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/uluslararasi-adalet-divani-israil-gazzede-isgalci-guc-konumundadir-1086028343.html
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türkiye, dışişleri bakanlığı, açıklama, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, işgal
türkiye, dışişleri bakanlığı, açıklama, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, işgal
Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Filistin'deki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli
20:11 19.07.2024 (güncellendi: 20:12 19.07.2024)
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmesi ve yol açtığı zararı tazmin etmesi gerektiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin açıkladığı danışma görüşünde, İsrail'in Filistinlilere yönelik 'işgal ve zulüm politikası' uygulamakta olduğunun hukuki olarak teyit edildiği hatırlatıldı.
Açıklamada şu cümleler kaydedildi:
Söz konusu görüşte de belirtildiği üzere, İsrail, Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli ve yol açtığı zararı tazmin etmelidir. Uluslararası toplum, İsrail’in hukuk dışı uygulamalarına son verilmesi için kararlı ve güçlü bir tavır takınmakla yükümlüdür. Türkiye, istişari görüşe yazılı ve sözlü katkı sağlayarak Uluslararası Adalet Divanı’ndaki sürece destek vermiştir. Halen Gazze halkına uygulanan ve soykırıma varan fiiller dahil, Filistinlilere karşı işlenen suçların cezasız kalmaması için çaba göstermeye devam edeceğiz.