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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/uraloglu-turkiyenin-urettigi-en-yuksek-degere-sahip-teknoloji-projelerinden-biri-turksat-6adir-1085993944.html
Uraloğlu: Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri Türksat 6A'dır
Uraloğlu: Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri Türksat 6A'dır
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusu için, "Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T22:22+0300
2024-07-18T22:22+0300
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türksat 6a
abdulkadir uraloğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Ar-Ge Proje Fikir Yarışması ödül töreni düzenlendi. Uraloğlu, gençlerin yenilikçi bakış açısı ile geleceğe ışık tutması gerektiğini dile getirerek, “Bakanlığımızın görev alanlarıyla ilgili sektörlere yönelik yenilikçi fikirler ve projeler kazandırmak için bir yarışma düzenleyerek sizler gibi genç beyinlerimizi harekete geçirmeyi hedefledik. Ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde araştırma ve geliştirme kültürünün oluşmasını ve kariyer planlamasında proje odaklı düşünebilen gençlerin bakanlığımızı tercih etmelerini istedik” diye konuştu.Türksat 6A uydusunun 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece başarıyla uzaya fırlatıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri Türksat 6A'dır. Uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Yörüngesine varması için planlanan 5 ateşlemeden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. Son ateşlemeyi de 17 Temmuz'da gerçekleştirdik. Türksat 6A sorunsuz bir şekilde uzaydaki yolculuğuna devam ediyor ve bizler de sabırsızlıkla yıl sonuna kadar hizmete başlayacağı anı bekliyoruz” şeklinde konuştu.Bakan Uraloğlu, 2025 yılında 5G için ilk adımların atılacağını ve 2026 yılında 5G'nin hazır bir biçimde sunulacağını dile getirdi. Yarışmada 4 dalda birincilik ödülü verildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/bakan-uraloglu-turksat-6anin-5-ve-son-atesleme-surecinin-tamamlandigini-duyurdu-1085959741.html
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türksat, türksat 6a, abdulkadir uraloğlu
türksat, türksat 6a, abdulkadir uraloğlu

Uraloğlu: Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri Türksat 6A'dır

22:22 18.07.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzaya fırlatılan Türksat 6A uydusu için, "Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri Türksat 6A'dır" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Ar-Ge Proje Fikir Yarışması ödül töreni düzenlendi.
Uraloğlu, gençlerin yenilikçi bakış açısı ile geleceğe ışık tutması gerektiğini dile getirerek, “Bakanlığımızın görev alanlarıyla ilgili sektörlere yönelik yenilikçi fikirler ve projeler kazandırmak için bir yarışma düzenleyerek sizler gibi genç beyinlerimizi harekete geçirmeyi hedefledik. Ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde araştırma ve geliştirme kültürünün oluşmasını ve kariyer planlamasında proje odaklı düşünebilen gençlerin bakanlığımızı tercih etmelerini istedik” diye konuştu.
Türksat 6A uydusunun 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece başarıyla uzaya fırlatıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri Türksat 6A'dır. Uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Yörüngesine varması için planlanan 5 ateşlemeden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. Son ateşlemeyi de 17 Temmuz'da gerçekleştirdik. Türksat 6A sorunsuz bir şekilde uzaydaki yolculuğuna devam ediyor ve bizler de sabırsızlıkla yıl sonuna kadar hizmete başlayacağı anı bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Bakan Uraloğlu, 2025 yılında 5G için ilk adımların atılacağını ve 2026 yılında 5G'nin hazır bir biçimde sunulacağını dile getirdi. Yarışmada 4 dalda birincilik ödülü verildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 5. ve son ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu
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