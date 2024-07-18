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Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 5. ve son ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 5. ve son ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşlemenin de başarıyla gerçekleştiğini bildirdi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
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Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda planlanan ateşlemelerin sona erdiğini belirten Uraloğlu, "23.58'de başlayan ve 5,5 dakika süren 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti. Uzay yolculuğumuzda her şey yolunda ve kontrol altında" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/bakan-uraloglu-turksat-6anin-4-atesleme-sureci-tamamlandi-1085920777.html
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abdulkadir uraloğlu, türksat, türksat, türksat, türksat, türksat 6a
abdulkadir uraloğlu, türksat, türksat, türksat, türksat, türksat 6a

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 5. ve son ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu

00:28 18.07.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşlemenin de başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda planlanan ateşlemelerin sona erdiğini belirten Uraloğlu, "23.58'de başlayan ve 5,5 dakika süren 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti. Uzay yolculuğumuzda her şey yolunda ve kontrol altında" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme süreci tamamlandı
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