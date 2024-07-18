https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/bakan-uraloglu-turksat-6anin-5-ve-son-atesleme-surecinin-tamamlandigini-duyurdu-1085959741.html

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 5. ve son ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 5. ve son ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşlemenin de başarıyla gerçekleştiğini bildirdi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T00:28+0300

2024-07-18T00:28+0300

2024-07-18T00:28+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

türksat

türksat

türksat

türksat

türksat 6a

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Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda planlanan ateşlemelerin sona erdiğini belirten Uraloğlu, "23.58'de başlayan ve 5,5 dakika süren 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti. Uzay yolculuğumuzda her şey yolunda ve kontrol altında" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/bakan-uraloglu-turksat-6anin-4-atesleme-sureci-tamamlandi-1085920777.html

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abdulkadir uraloğlu, türksat, türksat, türksat, türksat, türksat 6a