https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/bakan-uraloglu-turksat-6anin-5-ve-son-atesleme-surecinin-tamamlandigini-duyurdu-1085959741.html
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 5. ve son ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 5. ve son ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşlemenin de başarıyla gerçekleştiğini bildirdi. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T00:28+0300
2024-07-18T00:28+0300
2024-07-18T00:28+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
türksat
türksat
türksat
türksat
türksat 6a
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Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda planlanan ateşlemelerin sona erdiğini belirten Uraloğlu, "23.58'de başlayan ve 5,5 dakika süren 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti. Uzay yolculuğumuzda her şey yolunda ve kontrol altında" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/bakan-uraloglu-turksat-6anin-4-atesleme-sureci-tamamlandi-1085920777.html
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abdulkadir uraloğlu, türksat, türksat, türksat, türksat, türksat 6a
abdulkadir uraloğlu, türksat, türksat, türksat, türksat, türksat 6a
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 5. ve son ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 5. ve son ateşlemenin de başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda planlanan ateşlemelerin sona erdiğini belirten Uraloğlu, "23.58'de başlayan ve 5,5 dakika süren 5. ve son ateşleme de başarıyla gerçekleşti. Uzay yolculuğumuzda her şey yolunda ve kontrol altında" ifadelerini kullandı.