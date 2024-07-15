https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/suriyede-parlamento-secimleri-basladi-esad-oyunu-kullandi-1085873305.html

Suriye'de parlamento seçimleri başladı: Esad oyunu kullandı

Suriye'de parlamento seçimleri başladı: Esad oyunu kullandı

Sputnik Türkiye

Ülkedeki silahlı çatışmaların başladığı 2011 yılından bu yana yapılan dördüncü seçim olarak dikkat çeken mevcut parlamento seçimlerinde, Halk Konseyi’ndeki 250... 15.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-15T14:06+0300

2024-07-15T14:06+0300

2024-07-15T14:06+0300

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esad

beşar esad

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Suriye'de bir önceki parlamento seçimleri Temmuz 2020'de yapılmış ve iktidardaki Baas Partisi Halk Konseyi'ndeki çoğunluğu elde etmişti.Türkiye ile ilişkilerde normalleşme sürecine girmesinin bazı uluslararası aktörlerin hoşuna gitmediği konuşulan Suriye'de, Mart 2011'den bu yana ülkede dördüncü kez genel seçime gidilirken, ülkenin lideri Beşar Esad’ın da oy kullandığı parlamento seçimlerine halkın akın ettiği bildirildi.Şam merkezli Al-Ikhbaria TV kanalının haberine göre Suriye'de Halk Konseyi (parlamento) seçimleri, vatandaşların aktif katılımıyla başlarken, Halep, Lazkiye, Humus ve ülke genelindeki diğer şehirlerde sabah saatlerinde seçmenlerin sandık başına akın ettiği görüldü.Birçok Suriyeli, hava sıcaklıklarının 38 dereceye yükseldiği öğle sıcağı dalgasından önce oy kullanmayı tercih ederken, sabah 7’de açılan sandıklarda Suriye'nin tüm bölgelerini temsil eden bin 516 aday 250 parlamento sandalyesi için yarışıyor.Yayın, iktidardaki Arap Sosyalist Rönesans Partisi (BAAS), Ulusal İlerici Cephe ve bağımsızların katıldığı seçimde yer alan solcu ve devrimci-demokrat müttefikler, yeni anayasanın kabul edildiği 2012 yılından bu yana üç genel seçim kazanırken, bu seçimlerde de 250 parlamento sandalyesinin 184'ünü kazanmayı hedefliyor.Esad: Girişimci kadrolara ihtiyacımız varNisan ayında Arap Sosyalist Rönesans Partisi (BAAS) Merkez Komitesi'nin genişletilmiş genel kuruluna hitap eden Esad, parlamento seçimlerinin, partinin politik çalışmalarında önemli bir dönüm noktası olması ve toplum ile devleti birleştirecek yeni bir ortak vizyonun geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini söylemişti.BAAS partisinin genel başkanlığını da yürüten Esad, ülke yönetiminin şu anda "Suriye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşa başarılı bir şekilde karşı koymak için girişimci kadroların akınına ihtiyacı olduğunu" da sözlerine eklemişti.

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