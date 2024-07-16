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Ömür Gedik: Hayvanların öldürülmediği bir çözümden yanayız
Ömür Gedik: Hayvanların öldürülmediği bir çözümden yanayız
Sputnik Türkiye
Sanatçı ve HAÇİKO Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Gedik, Okan Aslan'la Gün Ortası'na konuk oldu. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T12:05+0300
2024-07-16T12:05+0300
2024-07-17T12:11+0300
okan aslan ile gün ortasi
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Okan Aslan'la Gün Ortası
Sputnik Türkiye
Okan Aslan'la Gün Ortası
Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı TBMM'de görüşülecek.Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Gedik, yasa tasarısına ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin sokakta hayvan istemediğini, hem hayvanların hem de insanların zarar görmemesinin arzulandığını kaydeden Gedik, çözümü hayvanları öldürerek değil yaşatarak olabileceğini dile getirdi. Ömür Gedik, şu ifadeleri kullandı:
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Okan Aslan
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аудио, radyo, radyo sputnik, radyo, sokak hayvanları, ömür gedik
аудио, radyo, radyo sputnik, radyo, sokak hayvanları, ömür gedik
Ömür Gedik: Hayvanların öldürülmediği bir çözümden yanayız
12:05 16.07.2024 (güncellendi: 12:11 17.07.2024)
Sanatçı ve HAÇİKO Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Gedik, Okan Aslan'la Gün Ortası'na konuk oldu.
Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı TBMM'de görüşülecek.
Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Gedik, yasa tasarısına ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin sokakta hayvan istemediğini, hem hayvanların hem de insanların zarar görmemesinin arzulandığını kaydeden Gedik, çözümü hayvanları öldürerek değil yaşatarak olabileceğini dile getirdi. Ömür Gedik, şu ifadeleri kullandı:
"Ötenazi insanlara uygulanması bile yasak bir öldürme yöntemi. Yasaklı ırkları barınaklara almışlardı, onları geri alamadık. Şu anda yine onlar en şanssız olanlar. Ötenazi dedikleri, kalbine çamaşır suyu verilen yöntem. Pahalı da bir şey normalde. Anestezi yapmayacaklarını çok iyi biliyoruz. Beslemeden de pahalı bir işlem.
Kadınlar, hayvanlara yapılan haksızlığı daha fazla içselleştiriyor ve daha çok mücadele ediyor. Aslında hepimiz aynı şeyi istiyoruz ama biz öldürmeden yapalım diyoruz."