Ömür Gedik: Hayvanların öldürülmediği bir çözümden yanayız

"Ötenazi insanlara uygulanması bile yasak bir öldürme yöntemi. Yasaklı ırkları barınaklara almışlardı, onları geri alamadık. Şu anda yine onlar en şanssız olanlar. Ötenazi dedikleri, kalbine çamaşır suyu verilen yöntem. Pahalı da bir şey normalde. Anestezi yapmayacaklarını çok iyi biliyoruz. Beslemeden de pahalı bir işlem.

Kadınlar, hayvanlara yapılan haksızlığı daha fazla içselleştiriyor ve daha çok mücadele ediyor. Aslında hepimiz aynı şeyi istiyoruz ama biz öldürmeden yapalım diyoruz."