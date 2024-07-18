https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/rusya-abdnin-almanyaya-fuze-yerlestirmesine-karsilik-nukleer-fuzeleri-konuslandirabiliriz-1085972732.html

Rusya: ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirmesine karşılık nükleer füzeleri konuşlandırabiliriz

Rusya: ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirmesine karşılık nükleer füzeleri konuşlandırabiliriz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirmesine karşılık Rusya’nın da nükleer başlıklı füzelerini... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T13:03+0300

2024-07-18T13:03+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

almanya

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nükleer füze

boris pistorius

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, bugünkü basın toplantısında, ABD’nin Almanya’ya uzun menzilli füzeler yerleştirmesine karşılık Rusya’nın nükleer başlıklı füzeleri konuşlandırma olasılığına ilişkin bir soru üzerine, “Hiçbir seçeneği dışlamıyorum” dedi.Öte yandan Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülke yönetiminin henüz ABD füzelerinin yerleştirileceği yerlere ilişkin bir karar almadığını duyurdu.Lüksemburg’un Tageblatt gazetesine konuşan Pistorius, ABD seyir ve süpersonik füzelerinin Almanya’da hangi noktalara yerleştirileceği sorusu üzerine, “Henüz karar alınmadı. ABD kendisi bile henüz bu silahları Almanya’ya yerleştirmek için hazırlık aşamasında bulunuyor. Ama netlik getirmek istiyorum, bunlar sıradan silah sistemler olacak” diye anlattı.ABD Savunma Bakanlığı, 2026 yılından itibaren Almanya'da, aralarında SM-6, Tomahawk ve hipersonik silahların da yer aldığı uzun menzilli saldırı sistemleri konuşlandırmaya başlayacaklarını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD'nin Almanya'da uzun menzilli silah konuşlandırma kararının Rusya ile Batı’yı Soğuk Savaş'a doğru götürdüğünü dile getirmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Almanya'nın ABD'nin uzun menzilli füzelerine ev sahipliği yapma kararının Berlin için aşağılayıcı olduğunu söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/abd-dogruladi-ermenistan-savunma-bakanliginda-temsilcimiz-olacak-1085969961.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, almanya, abd, uzun menzilli füze, nükleer füze, boris pistorius