https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/abd-dogruladi-ermenistan-savunma-bakanliginda-temsilcimiz-olacak-1085969961.html
ABD doğruladı: Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda temsilcimiz olacak
ABD doğruladı: Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda temsilcimiz olacak
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Uzra Zeya, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda ABD ordusunun temsilcisinin çalışacağını duyurdu. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T11:35+0300
2024-07-18T11:35+0300
2024-07-18T11:37+0300
dünya
abd
ermenistan
abd dışişleri bakanlığı
ermenistan savunma bakanlığı
abd ordusu
temsilci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085969945_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_3ab7c00f588d8804e7d1e68d94a71a5f.jpg
Ermenistan’ın başkenti Erivan’a ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya, yerel medyaya demecinde, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda ABD ordusu temsilcisinin çalışacağı yönündeki bilgiyi doğruladı.Zeya, “Evet, doğruluyorum. Bu durum, ikili ilişkilerde yeni bir stratejik aşamanın başladığını gösteriyor. Savunma, sivil ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin derinleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.ABD’li yetkili, bu gelişmenin aynı zamanda Ermenistan-ABD ilişkilerinde yeni bir stratejik ortaklık aşamasına geçildiğine işaret olduğunu vurguladı.Daha önce ABD’nin Erivan Büyükelçisi Kristina Kvien, ABD ve Ermenistan’ın güvenlik ve savunma konularında “çok aktif ve içeriği zengin” müzakereler yürüttüğünü açıklamıştı.Kvien, ABD’nin Ermenistan Savunma Bakanlığı’na danışman atamayı planladığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/erivanda-ermeni-amerikan-askeri-tatbikati-basladi-1085875646.html
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085969945_25:0:1445:1065_1920x0_80_0_0_046526e565eadc34bf02ebe7192b29ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, ermenistan, abd dışişleri bakanlığı, ermenistan savunma bakanlığı, abd ordusu, temsilci
abd, ermenistan, abd dışişleri bakanlığı, ermenistan savunma bakanlığı, abd ordusu, temsilci
ABD doğruladı: Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda temsilcimiz olacak
11:35 18.07.2024 (güncellendi: 11:37 18.07.2024)
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Uzra Zeya, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda ABD ordusunun temsilcisinin çalışacağını duyurdu.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’a ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya, yerel medyaya demecinde, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda ABD ordusu temsilcisinin çalışacağı yönündeki bilgiyi doğruladı.
Zeya, “Evet, doğruluyorum. Bu durum, ikili ilişkilerde yeni bir stratejik aşamanın başladığını gösteriyor. Savunma, sivil ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin derinleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.
ABD’li yetkili, bu gelişmenin aynı zamanda Ermenistan-ABD ilişkilerinde yeni bir stratejik ortaklık aşamasına geçildiğine işaret olduğunu vurguladı.
Daha önce ABD’nin Erivan Büyükelçisi Kristina Kvien, ABD ve Ermenistan’ın güvenlik ve savunma konularında “çok aktif ve içeriği zengin” müzakereler yürüttüğünü açıklamıştı.
Kvien, ABD’nin Ermenistan Savunma Bakanlığı’na danışman atamayı planladığını kaydetmişti.