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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/abd-dogruladi-ermenistan-savunma-bakanliginda-temsilcimiz-olacak-1085969961.html
ABD doğruladı: Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda temsilcimiz olacak
ABD doğruladı: Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda temsilcimiz olacak
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Uzra Zeya, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda ABD ordusunun temsilcisinin çalışacağını duyurdu. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T11:35+0300
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Ermenistan’ın başkenti Erivan’a ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya, yerel medyaya demecinde, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda ABD ordusu temsilcisinin çalışacağı yönündeki bilgiyi doğruladı.Zeya, “Evet, doğruluyorum. Bu durum, ikili ilişkilerde yeni bir stratejik aşamanın başladığını gösteriyor. Savunma, sivil ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin derinleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.ABD’li yetkili, bu gelişmenin aynı zamanda Ermenistan-ABD ilişkilerinde yeni bir stratejik ortaklık aşamasına geçildiğine işaret olduğunu vurguladı.Daha önce ABD’nin Erivan Büyükelçisi Kristina Kvien, ABD ve Ermenistan’ın güvenlik ve savunma konularında “çok aktif ve içeriği zengin” müzakereler yürüttüğünü açıklamıştı.Kvien, ABD’nin Ermenistan Savunma Bakanlığı’na danışman atamayı planladığını kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240715/erivanda-ermeni-amerikan-askeri-tatbikati-basladi-1085875646.html
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abd, ermenistan, abd dışişleri bakanlığı, ermenistan savunma bakanlığı, abd ordusu, temsilci
abd, ermenistan, abd dışişleri bakanlığı, ermenistan savunma bakanlığı, abd ordusu, temsilci

ABD doğruladı: Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda temsilcimiz olacak

11:35 18.07.2024 (güncellendi: 11:37 18.07.2024)
© AFP 2023 / ORLANDO SIERRAЗаместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зейя
Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зейя - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AFP 2023 / ORLANDO SIERRA
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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Uzra Zeya, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda ABD ordusunun temsilcisinin çalışacağını duyurdu.
Ermenistan’ın başkenti Erivan’a ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sivil Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları Müsteşarı Uzra Zeya, yerel medyaya demecinde, Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda ABD ordusu temsilcisinin çalışacağı yönündeki bilgiyi doğruladı.
Zeya, “Evet, doğruluyorum. Bu durum, ikili ilişkilerde yeni bir stratejik aşamanın başladığını gösteriyor. Savunma, sivil ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin derinleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.
ABD’li yetkili, bu gelişmenin aynı zamanda Ermenistan-ABD ilişkilerinde yeni bir stratejik ortaklık aşamasına geçildiğine işaret olduğunu vurguladı.
Daha önce ABD’nin Erivan Büyükelçisi Kristina Kvien, ABD ve Ermenistan’ın güvenlik ve savunma konularında “çok aktif ve içeriği zengin” müzakereler yürüttüğünü açıklamıştı.
Kvien, ABD’nin Ermenistan Savunma Bakanlığı’na danışman atamayı planladığını kaydetmişti.
ABD ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.07.2024
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