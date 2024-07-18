https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/imamoglundan-sokak-hayvanlari-yasa-teklifi-aciklamasi-sorunun-buyumesine-neden-olacak-nitelikte-1085983427.html

İmamoğlu'ndan sokak hayvanları yasa teklifi açıklaması: 'Sorunun büyümesine neden olacak nitelikte'

İmamoğlu'ndan sokak hayvanları yasa teklifi açıklaması: 'Sorunun büyümesine neden olacak nitelikte'

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında sokak hayvanları... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T17:18+0300

2024-07-18T17:18+0300

2024-07-18T17:19+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

tbb

türkiye belediyeler birliği

ekrem imamoğlu

sokak hayvanları

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Basın açıklamasında söz konusu kanun teklifine ilişkin yeterince hazırlık yapılmadığını ve kendilerini derinden üzdüğünü ifade ettiği böylesine önemli bir konuda ‘yeni bir kanun çıkardık’ diyerek neredeyse tamamında belediyeleri sorumlu kılan bir anlayışla meseleyi mecliste taşıyan bir çalışmayı doğru bulmadıklarının altını çizen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu çalışmanın gerek yöntem gerek uygulama gerekse bilimsellik açıdan ciddi sorunlar içerdiğini vurguladı.İmamoğlu açıklamasında ayrıca söz konusu kanun teklifinin çözümlü odaklı olmak yerine, toplumsal sorunun daha da büyümesine neden olacak nitelikte olduğunu dile getirdi.Sokak hayvanlarının tedirginlik yarattığını hatta yaralanma ve ölümlere sebep olduğunu ifade eden İmamoğlu, hayvanların maruz kaldığı açlık susuzluk hastalık ve kötü muamele gibi risklerle köpeklerin karşı karşıya olduğunu da dile getirdi.İlgili bakanlık tarafından mevcut yasaya göre yapılması gereken denetimlerin yapılmadığını belirten İmamoğlu, mali imkansızlıklar başta olmak üzere yeterli hayvan bakım hizmeti veremeyen belediyeler ile işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.Yasa taslağının sunulmadan önce sorumluluğun yüklendiği belediyeler ve konunun uzmanları ile istişare edilmemiş olmasını eleştiren İmamoğlu, meselenin kamuoyuna açık bir şekilde de tartışılmadığını dile getirdi.

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ekrem imamoğlu sokak hayvanları, ekrem imamoğlu sokak köpekleri