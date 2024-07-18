İmamoğlu'ndan sokak hayvanları yasa teklifi açıklaması: 'Sorunun büyümesine neden olacak nitelikte'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dijital bağımlılığın çocuklara verdiği zararlar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
WhatsApp, Skype, YouTube ve Netflix’e karşı yerel şirketler neler yapabilir?
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Gambiya'da kadın sünnetini 'suç olmaktan çıkaran' yasa tasarısı reddedildi
16:09
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya ile o anlaşmayı imzalamayı umuyor
16:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD istihbaratı: Bir ülke Trump'a suikast yapacak
16:35
3 dk
SESLİ HABER
Amerikalı Motor çetesi Ukrayna ordusu bünyesinde savaşıyor
16:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
8 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör rüşvet almaktan suçlu bulundu
17:12
3 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan Filistin yönetimine sert eleştiri
17:26
3 dk
SESLİ HABER
Elon Musk, ünlü Amerikalı yazarla dalga geçti
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Hindistan'ın BRICS bağları ticareti artırdı
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump yaptırımlara karşı olduğunu açıkladı
18:15
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul'da klima cinayeti: Arkadaşının beyninde tümör varmış
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanları samandan biyoyakıt üretti
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Ay'da mağara keşfedildi: Üs kurulabilir
19:13
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
HABER MASASI
Yeni nesil fobiler nelerdir
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Emekli zammı tartışmaları
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
16:09
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
17:08
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ÖZEL HABER
Konuşan da binen de ölüyor: ABD’li uçak firmasının bilinmeyenleri
18:12
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
19:09
18 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/imamoglundan-sokak-hayvanlari-yasa-teklifi-aciklamasi-sorunun-buyumesine-neden-olacak-nitelikte-1085983427.html
İmamoğlu'ndan sokak hayvanları yasa teklifi açıklaması: 'Sorunun büyümesine neden olacak nitelikte'
İmamoğlu'ndan sokak hayvanları yasa teklifi açıklaması: 'Sorunun büyümesine neden olacak nitelikte'
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında sokak hayvanları... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T17:18+0300
2024-07-18T17:19+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
tbb
türkiye belediyeler birliği
ekrem imamoğlu
sokak hayvanları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084438202_0:0:1090:614_1920x0_80_0_0_560057fe1db7a9c9a1191697828c906c.jpg
Basın açıklamasında söz konusu kanun teklifine ilişkin yeterince hazırlık yapılmadığını ve kendilerini derinden üzdüğünü ifade ettiği böylesine önemli bir konuda ‘yeni bir kanun çıkardık’ diyerek neredeyse tamamında belediyeleri sorumlu kılan bir anlayışla meseleyi mecliste taşıyan bir çalışmayı doğru bulmadıklarının altını çizen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu çalışmanın gerek yöntem gerek uygulama gerekse bilimsellik açıdan ciddi sorunlar içerdiğini vurguladı.İmamoğlu açıklamasında ayrıca söz konusu kanun teklifinin çözümlü odaklı olmak yerine, toplumsal sorunun daha da büyümesine neden olacak nitelikte olduğunu dile getirdi.Sokak hayvanlarının tedirginlik yarattığını hatta yaralanma ve ölümlere sebep olduğunu ifade eden İmamoğlu, hayvanların maruz kaldığı açlık susuzluk hastalık ve kötü muamele gibi risklerle köpeklerin karşı karşıya olduğunu da dile getirdi.İlgili bakanlık tarafından mevcut yasaya göre yapılması gereken denetimlerin yapılmadığını belirten İmamoğlu, mali imkansızlıklar başta olmak üzere yeterli hayvan bakım hizmeti veremeyen belediyeler ile işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.Yasa taslağının sunulmadan önce sorumluluğun yüklendiği belediyeler ve konunun uzmanları ile istişare edilmemiş olmasını eleştiren İmamoğlu, meselenin kamuoyuna açık bir şekilde de tartışılmadığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/chp-ve-ak-parti-milletvekilleri-arasinda-video-cekme-tartismasi-1085954128.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084438202_79:0:964:664_1920x0_80_0_0_8d0b5286f805f1b90db404e1c9cfe151.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu sokak hayvanları, ekrem imamoğlu sokak köpekleri
ekrem imamoğlu sokak hayvanları, ekrem imamoğlu sokak köpekleri

İmamoğlu'ndan sokak hayvanları yasa teklifi açıklaması: 'Sorunun büyümesine neden olacak nitelikte'

17:18 18.07.2024 (güncellendi: 17:19 18.07.2024)
© İHA / ERHAN CAN - SEMA DEMİR-AW218206Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© İHA / ERHAN CAN - SEMA DEMİR-AW218206
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında sokak hayvanları yasası teklifine ilişkin konuştu.
Basın açıklamasında söz konusu kanun teklifine ilişkin yeterince hazırlık yapılmadığını ve kendilerini derinden üzdüğünü ifade ettiği böylesine önemli bir konuda ‘yeni bir kanun çıkardık’ diyerek neredeyse tamamında belediyeleri sorumlu kılan bir anlayışla meseleyi mecliste taşıyan bir çalışmayı doğru bulmadıklarının altını çizen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu çalışmanın gerek yöntem gerek uygulama gerekse bilimsellik açıdan ciddi sorunlar içerdiğini vurguladı.
İmamoğlu açıklamasında ayrıca söz konusu kanun teklifinin çözümlü odaklı olmak yerine, toplumsal sorunun daha da büyümesine neden olacak nitelikte olduğunu dile getirdi.
Sokak hayvanlarının tedirginlik yarattığını hatta yaralanma ve ölümlere sebep olduğunu ifade eden İmamoğlu, hayvanların maruz kaldığı açlık susuzluk hastalık ve kötü muamele gibi risklerle köpeklerin karşı karşıya olduğunu da dile getirdi.
İlgili bakanlık tarafından mevcut yasaya göre yapılması gereken denetimlerin yapılmadığını belirten İmamoğlu, mali imkansızlıklar başta olmak üzere yeterli hayvan bakım hizmeti veremeyen belediyeler ile işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.
Yasa taslağının sunulmadan önce sorumluluğun yüklendiği belediyeler ve konunun uzmanları ile istişare edilmemiş olmasını eleştiren İmamoğlu, meselenin kamuoyuna açık bir şekilde de tartışılmadığını dile getirdi.
TBMM TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi başkanlığında toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
TÜRKİYE
CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında 'video çekme' tartışması
Dün, 20:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала