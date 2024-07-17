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CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında 'video çekme' tartışması
CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında 'video çekme' tartışması
Sputnik Türkiye
Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, CHP’li ve AK Partili milletvekilleri “video çekme” tartışması... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı.AK Partili Komisyon üyesi milletvekillerin bulunduğu yere gelerek video kaydı almaya çalışan bir vekil danışmanına, iktidar partisi vekillerinden tepki geldi. İHA'nın haberine göre AK Partili bazı milletvekillerin vekil danışmanına, “Bizim olduğumuz yerde çekemezsin git başka yerde çek” demesi üzerine CHP grubundan Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Partili milletvekillerin üzerine yürüdü. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanvekili ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, görüşmelere 5 dakika ara verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/chpli-sarigulden-belediyelere-hayvan-hastanesi-cagrisi-1085914579.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hayvan, hayvan hakları
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), hayvan, hayvan hakları

CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında 'video çekme' tartışması

20:07 17.07.2024
© AA / Ahmet Serdar EserTBMM TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi başkanlığında toplandı
TBMM TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi başkanlığında toplandı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin görüşüldüğü Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda, CHP’li ve AK Partili milletvekilleri “video çekme” tartışması nedeniyle birbirinin üzerine yürüdü.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı.
AK Partili Komisyon üyesi milletvekillerin bulunduğu yere gelerek video kaydı almaya çalışan bir vekil danışmanına, iktidar partisi vekillerinden tepki geldi.
İHA'nın haberine göre AK Partili bazı milletvekillerin vekil danışmanına, “Bizim olduğumuz yerde çekemezsin git başka yerde çek” demesi üzerine CHP grubundan Adana Milletvekili Ayhan Barut ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Partili milletvekillerin üzerine yürüdü.
Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanvekili ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, görüşmelere 5 dakika ara verdi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2024
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CHP'li Sarıgül'den belediyelere 'hayvan hastanesi' çağrısı
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