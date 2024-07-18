https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/dukkan-sahibinin-uyudugunu-gorunce-aldigi-urunun-parasini-masaya-birakti-1085987632.html

Dükkan sahibinin uyuduğunu görünce aldığı ürünün parasını masaya bıraktı

Dükkan sahibinin uyuduğunu görünce aldığı ürünün parasını masaya bıraktı

Sputnik Türkiye

Pendik'te bir mağazada alışveriş yapan çocuk, kasadaki görevlinin uyuduğunu fark etti. Genç müşteri, önce aldığı ürünü güvenlik kameralarına gösterdi, sonra da... 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T19:28+0300

2024-07-18T19:28+0300

2024-07-18T19:28+0300

türkiye

pendik

istanbul

dükkan

mağaza

çocuk

müşteri

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İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir bijuteri mağazasına alışveriş için gelen bir çocuk aldığı ürünün parasını ödemek için kasaya yöneldi. Bu sırada kasadaki görevlinin uyuduğunu fark edince görevliyi rahatsız etmemek için aldığı ürünü kameralara gösterdi ve ardından parayı masanın üzerine bıraktı. Daha sonra dükkandan ayrıldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/ibb-kres-fiyatlarina-zam-yapildi-1085780357.html

türkiye

pendik

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pendik, istanbul, dükkan, mağaza, çocuk, müşteri