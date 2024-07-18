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Dükkan sahibinin uyuduğunu görünce aldığı ürünün parasını masaya bıraktı
Dükkan sahibinin uyuduğunu görünce aldığı ürünün parasını masaya bıraktı
Sputnik Türkiye
Pendik'te bir mağazada alışveriş yapan çocuk, kasadaki görevlinin uyuduğunu fark etti. Genç müşteri, önce aldığı ürünü güvenlik kameralarına gösterdi, sonra da... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir bijuteri mağazasına alışveriş için gelen bir çocuk aldığı ürünün parasını ödemek için kasaya yöneldi. Bu sırada kasadaki görevlinin uyuduğunu fark edince görevliyi rahatsız etmemek için aldığı ürünü kameralara gösterdi ve ardından parayı masanın üzerine bıraktı. Daha sonra dükkandan ayrıldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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pendik, istanbul, dükkan, mağaza, çocuk, müşteri
pendik, istanbul, dükkan, mağaza, çocuk, müşteri

Dükkan sahibinin uyuduğunu görünce aldığı ürünün parasını masaya bıraktı

19:28 18.07.2024
© İHA / AYKUT ZORPendik'te bir bijuteri mağazasında alışveriş yapan genç, kasadaki görevlinin uyuduğunu fark edince aldığı ürünü güvenlik kameralarına gösterip parayı masanın üzerine bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik'te bir bijuteri mağazasında alışveriş yapan genç, kasadaki görevlinin uyuduğunu fark edince aldığı ürünü güvenlik kameralarına gösterip parayı masanın üzerine bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© İHA / AYKUT ZOR
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Pendik'te bir mağazada alışveriş yapan çocuk, kasadaki görevlinin uyuduğunu fark etti. Genç müşteri, önce aldığı ürünü güvenlik kameralarına gösterdi, sonra da parayı masanın üzerine bıraktı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan bir bijuteri mağazasına alışveriş için gelen bir çocuk aldığı ürünün parasını ödemek için kasaya yöneldi.
Bu sırada kasadaki görevlinin uyuduğunu fark edince görevliyi rahatsız etmemek için aldığı ürünü kameralara gösterdi ve ardından parayı masanın üzerine bıraktı. Daha sonra dükkandan ayrıldı.
O anlar mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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