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İBB kreş fiyatlarına zam yapıldı
İBB kreş fiyatlarına zam yapıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde alınan kararla belediyenin işlettiği kreşlerin ücreti 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı. 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T20:56+0300
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kreş
ibb
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu
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İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.Mecliste, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü.Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti. Pendik Belediyesi'ne otopark tahsisi iptal edildiPendik Doğu Mahallesi'nde 2020'de alınan kararla dolgu alanının 10 yıllığına otopark olarak işletilmesi amacıyla Pendik Belediyesine tahsis kararı iptal edildi. Bahçelievler'deki parklarla ilgili yeni düzenlemeBahçelievler'de 2020'de Kocasinan Mahallesi'ndeki üç parkın Bahçelievler Belediyesine tahsis kararının iptali görüşüldü.Komisyon raporunda her türlü bakım, onarım ve temizliği Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan Fetih, Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Kıbrıs parklarının 10 yıl süre ile belediyeye devir kararının iptali istendi. Raporun devamında ise Fetih Parkı'nın üzerindeki ticari alanların İBB'nin tasarrufunda kalması, Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Kıbrıs parklarının ise ticari alanlarıyla kamu hizmetinde kullanılmak üzere Bahçelievler Belediyesi'ne 5 yıllığına tahsis edilmesinin uygun görüldüğü aktarıldı.Yapılan müzakerelerin ardından teklif komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.Bakırköy'ün planları meclisten geçtiMecliste Bakırköy'le ilgili imar planı maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararla kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenilemek isteyen Bakırköylüler alan ve parsel birleştirme şartı aranmadan evlerini dönüştürebilecek. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da karar sonrası emeği geçenlere ve meclis üyelerine teşekkür etti.Meclisten geçen kararla İBB, riskli yapılarının KİPTAŞ ile yenilemek isteyen hak sahiplerine, gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65'i oranında destek sağlayacak. Riskli binalarda oturan emeklilere ise 9 bin TL, diğer hak sahiplerine 7 bin TL kira yardımı yapılacak.Mecliste ayrıca İBB ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında İstanbul'un afete dayanıklılığını arttırmak için yapılacak çalışmalarda danışmanlık hizmeti almak üzere işbirliği protokolü imzalanmasına karar verildi.Tüm maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından meclis tatile çıktı. Ağustos ayında kapalı olacak olan meclis 9 Eylül'de toplanacak.
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ibb kreş ücretleri, yuvamız istanbul kreş, 2024 kreş ücretleri, ibb meclisi toplantısı, istanbul kreş fiyatları, çocuk hizmetleri şube müdürlüğü, ibb revize ücret tarifesi, ibb kreş zammı, ibb meclis kararı, saraçhane belediye binası, yuvamız istanbul kreşlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi nedir?ibb kreş ücretleri 2024 yılı için ne kadar arttı?ibb kreş ücret artışı hangi sebeplerle yapıldı?2024 yılı için ibb kreş ücretleri ne kadar olacak?
ibb kreş ücretleri, yuvamız istanbul kreş, 2024 kreş ücretleri, ibb meclisi toplantısı, istanbul kreş fiyatları, çocuk hizmetleri şube müdürlüğü, ibb revize ücret tarifesi, ibb kreş zammı, ibb meclis kararı, saraçhane belediye binası, yuvamız istanbul kreşlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi nedir?ibb kreş ücretleri 2024 yılı için ne kadar arttı?ibb kreş ücret artışı hangi sebeplerle yapıldı?2024 yılı için ibb kreş ücretleri ne kadar olacak?

İBB kreş fiyatlarına zam yapıldı

20:56 11.07.2024
© AA / İBBİBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. İBB Meclisinde kentteki gazete büfelerinin yenilenerek 10 yıllığına ihale edilmesine karar verildi.
İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. İBB Meclisinde kentteki gazete büfelerinin yenilenerek 10 yıllığına ihale edilmesine karar verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA / İBB
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde alınan kararla belediyenin işlettiği kreşlerin ücreti 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.
İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.
Mecliste, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü.
Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.

Pendik Belediyesi'ne otopark tahsisi iptal edildi

Pendik Doğu Mahallesi'nde 2020'de alınan kararla dolgu alanının 10 yıllığına otopark olarak işletilmesi amacıyla Pendik Belediyesine tahsis kararı iptal edildi.

Bahçelievler'deki parklarla ilgili yeni düzenleme

Bahçelievler'de 2020'de Kocasinan Mahallesi'ndeki üç parkın Bahçelievler Belediyesine tahsis kararının iptali görüşüldü.
Komisyon raporunda her türlü bakım, onarım ve temizliği Bahçelievler Belediyesi tarafından yapılan Fetih, Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Kıbrıs parklarının 10 yıl süre ile belediyeye devir kararının iptali istendi. Raporun devamında ise Fetih Parkı'nın üzerindeki ticari alanların İBB'nin tasarrufunda kalması, Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Kıbrıs parklarının ise ticari alanlarıyla kamu hizmetinde kullanılmak üzere Bahçelievler Belediyesi'ne 5 yıllığına tahsis edilmesinin uygun görüldüğü aktarıldı.
Yapılan müzakerelerin ardından teklif komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Bakırköy'ün planları meclisten geçti

Mecliste Bakırköy'le ilgili imar planı maddesi de oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararla kentsel dönüşüm kapsamında evlerini yenilemek isteyen Bakırköylüler alan ve parsel birleştirme şartı aranmadan evlerini dönüştürebilecek. Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da karar sonrası emeği geçenlere ve meclis üyelerine teşekkür etti.
Meclisten geçen kararla İBB, riskli yapılarının KİPTAŞ ile yenilemek isteyen hak sahiplerine, gelir durumlarına göre toplam maliyetin yüzde 40 ile yüzde 65'i oranında destek sağlayacak. Riskli binalarda oturan emeklilere ise 9 bin TL, diğer hak sahiplerine 7 bin TL kira yardımı yapılacak.
Mecliste ayrıca İBB ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında İstanbul'un afete dayanıklılığını arttırmak için yapılacak çalışmalarda danışmanlık hizmeti almak üzere işbirliği protokolü imzalanmasına karar verildi.
Tüm maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından meclis tatile çıktı. Ağustos ayında kapalı olacak olan meclis 9 Eylül'de toplanacak.
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