https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/bakan-yerlikaya-duyurdu-kurani-kerime-saygisizlik-yapan-kisi-yakalandi-1085987177.html
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kur'an'ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kur'an'ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan İslami değerlere saldırıp, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişinin Adana'da gözaltına alındığını belirtti. 18.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-18T19:19+0300
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soysal medyada 'Kur'an’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler paylaşan şahsın Adana’da yakalandığını' bildirdi.Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca inceleme başlatıldığını ifade etti.İncelemede, hesabın kapatılıp, içeriklerinin silindiğinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, paylaşımları yapan 23 yaşındaki M.Ç'nin Seyhan ilçesinde gözaltına aldığını belirtti.M.Ç. ile ilgili cumhuriyet savcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tahkikat başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.
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adana, ali yerlikaya, kuran, kuran, kuran-ı kerim
adana, ali yerlikaya, kuran, kuran, kuran-ı kerim
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kur'an'ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan İslami değerlere saldırıp, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişinin Adana'da gözaltına alındığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soysal medyada 'Kur'an’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler paylaşan şahsın Adana’da yakalandığını' bildirdi.
Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca inceleme başlatıldığını ifade etti.
İncelemede, hesabın kapatılıp, içeriklerinin silindiğinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, paylaşımları yapan 23 yaşındaki M.Ç'nin Seyhan ilçesinde gözaltına aldığını belirtti.
M.Ç. ile ilgili cumhuriyet savcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tahkikat başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.