https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/bakan-yerlikaya-duyurdu-kurani-kerime-saygisizlik-yapan-kisi-yakalandi-1085987177.html

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kur'an'ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kur'an'ı Kerim'e saygısızlık yapan kişi yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan İslami değerlere saldırıp, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan kişinin Adana'da gözaltına alındığını belirtti. 18.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-18T19:19+0300

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, soysal medyada 'Kur'an’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler paylaşan şahsın Adana’da yakalandığını' bildirdi.Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca inceleme başlatıldığını ifade etti.İncelemede, hesabın kapatılıp, içeriklerinin silindiğinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, paylaşımları yapan 23 yaşındaki M.Ç'nin Seyhan ilçesinde gözaltına aldığını belirtti.M.Ç. ile ilgili cumhuriyet savcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tahkikat başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

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