https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/yerlikaya-duyurdu-26-ilde-kacak-alkol-operasyonu--1085890474.html

Yerlikaya duyurdu: 26 ilde kaçak alkol operasyonu

Yerlikaya duyurdu: 26 ilde kaçak alkol operasyonu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:"26 ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T09:29+0300

2024-07-16T09:29+0300

2024-07-16T09:29+0300

türkiye

ali yerlikaya

alkol

alkol satışı

alkol yasağı

sahte

sahte içki

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 26 ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çengel-7' operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini belirterek kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandığını kaydetti."Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" diyen Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:

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ali yerlikaya, alkol, alkol satışı, alkol yasağı, sahte, sahte içki