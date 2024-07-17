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Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme süreci tamamlandı
Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme süreci tamamlandı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu.Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemelerin devam ettiğini belirten Uraloğlu, "21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/bakan-uraloglu-duyurdu-ankara-istanbul-arasi-80-dakikaya-dusecek-1085645273.html
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ulaştırma ve altyapı bakanı, türksat 6a, 4. ateşleme süreci, yerli ve milli uydu, yörünge yolculuğu, türkiye'nin ilk yerli uydusu, bakan uraloğlu, ateşleme süresi
ulaştırma ve altyapı bakanı, türksat 6a, 4. ateşleme süreci, yerli ve milli uydu, yörünge yolculuğu, türkiye'nin ilk yerli uydusu, bakan uraloğlu, ateşleme süresi

Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme süreci tamamlandı

00:27 17.07.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.
TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemelerin devam ettiğini belirten Uraloğlu, "21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk" ifadesini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2024
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