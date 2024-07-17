https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/bakan-uraloglu-turksat-6anin-4-atesleme-sureci-tamamlandi-1085920777.html

Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme süreci tamamlandı

Bakan Uraloğlu: TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme süreci tamamlandı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge yolculuğunda 4. ateşleme sürecinin başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T00:27+0300

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türkiye

abdulkadir uraloğlu

türksat

türksat

türksat

türksat

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu.Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemelerin devam ettiğini belirten Uraloğlu, "21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk" ifadesini kullandı.

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