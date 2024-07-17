https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/mustafa-sarigul-50-yillik-siyasi-hayatimda-boylesi-bir-kahpelikle-karsilasmamistim-1085934567.html
Mustafa Sarıgül: 50 yıllık siyasi hayatımda böylesi bir kahpelikle karşılaşmamıştım
Mustafa Sarıgül: 50 yıllık siyasi hayatımda böylesi bir kahpelikle karşılaşmamıştım
Sputnik Türkiye
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video hakkında bir açıklama yaptı. Sarıgül evinden çektiği videoda, “50 yıllık siyasi... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T13:27+0300
2024-07-17T13:27+0300
2024-07-17T13:27+0300
politika
mustafa sarıgül
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
milletvekili
cinsel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1f/1071832658_0:105:3074:1834_1920x0_80_0_0_7d4fe878fc76b7a7fe1e23d79749ab3b.jpg
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiasıyla sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler üzerine yeni bir açıklama geldi.Sarıgül açıklamasında, “Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı be haksızlığı yüzde yüz yenecek” ifadelerini kullandı.Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu videonun montaj olduğunu iddia etti, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/eski-calisanina-tokat-attigi-iddia-edilen-ayhan-sicimoglundan-aciklama-kumpas-santaj-montaj-1085152343.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/1f/1071832658_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_acc63292aea775edbbac182e8adeb869.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mustafa sarıgül, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, cinsel
mustafa sarıgül, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, cinsel
Mustafa Sarıgül: 50 yıllık siyasi hayatımda böylesi bir kahpelikle karşılaşmamıştım
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video hakkında bir açıklama yaptı. Sarıgül evinden çektiği videoda, “50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla çok engellerle karşılaştım ama böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım” dedi.
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiasıyla sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler üzerine yeni bir açıklama geldi.
Sarıgül açıklamasında, “Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı be haksızlığı yüzde yüz yenecek” ifadelerini kullandı.
Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu videonun montaj olduğunu iddia etti, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.