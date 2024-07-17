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Mustafa Sarıgül: 50 yıllık siyasi hayatımda böylesi bir kahpelikle karşılaşmamıştım
Mustafa Sarıgül: 50 yıllık siyasi hayatımda böylesi bir kahpelikle karşılaşmamıştım
Sputnik Türkiye
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video hakkında bir açıklama yaptı. Sarıgül evinden çektiği videoda, “50 yıllık siyasi... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T13:27+0300
2024-07-17T13:27+0300
politika
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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiasıyla sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler üzerine yeni bir açıklama geldi.Sarıgül açıklamasında, “Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı be haksızlığı yüzde yüz yenecek” ifadelerini kullandı.Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu videonun montaj olduğunu iddia etti, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/eski-calisanina-tokat-attigi-iddia-edilen-ayhan-sicimoglundan-aciklama-kumpas-santaj-montaj-1085152343.html
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mustafa sarıgül, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, cinsel
mustafa sarıgül, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, cinsel

Mustafa Sarıgül: 50 yıllık siyasi hayatımda böylesi bir kahpelikle karşılaşmamıştım

13:27 17.07.2024
© AAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA
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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video hakkında bir açıklama yaptı. Sarıgül evinden çektiği videoda, “50 yıllık siyasi hayatımda çok zorluklarla çok engellerle karşılaştım ama böylesine aşağılık bir olayla karşılaşmadım” dedi.
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiasıyla sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler üzerine yeni bir açıklama geldi.
Sarıgül açıklamasında, “Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı be haksızlığı yüzde yüz yenecek” ifadelerini kullandı.
Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu videonun montaj olduğunu iddia etti, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.
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