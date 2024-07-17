https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/mustafa-sarigul-50-yillik-siyasi-hayatimda-boylesi-bir-kahpelikle-karsilasmamistim-1085934567.html

Mustafa Sarıgül: 50 yıllık siyasi hayatımda böylesi bir kahpelikle karşılaşmamıştım

Mustafa Sarıgül: 50 yıllık siyasi hayatımda böylesi bir kahpelikle karşılaşmamıştım

Sputnik Türkiye

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan video hakkında bir açıklama yaptı. Sarıgül evinden çektiği videoda, “50 yıllık siyasi... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T13:27+0300

2024-07-17T13:27+0300

2024-07-17T13:27+0300

politika

mustafa sarıgül

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

milletvekili

cinsel

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CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül olduğu iddiasıyla sosyal medya üzerinden yayılan görüntüler üzerine yeni bir açıklama geldi.Sarıgül açıklamasında, “Gerçekler mutlaka gün yüzüne çıkacak. Şunu bilmenizi isterim ki vicdan bir gün zorbalığı be haksızlığı yüzde yüz yenecek” ifadelerini kullandı.Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan söz konusu videonun montaj olduğunu iddia etti, "Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye’nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/eski-calisanina-tokat-attigi-iddia-edilen-ayhan-sicimoglundan-aciklama-kumpas-santaj-montaj-1085152343.html

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Sputnik Türkiye

mustafa sarıgül, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, cinsel