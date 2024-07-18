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Ahmet Hakan: Birileri Mustafa Sarıgül ile temasa geçmiş ve şantaj yapmış
Ahmet Hakan: Birileri Mustafa Sarıgül ile temasa geçmiş ve şantaj yapmış
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen görüntüler üzerine "Birileri Sarıgül’le temasa geçmiş. Videoyla Sarıgül’e şantaj yapmış. Talepleri... 18.07.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün adı kullanılarak yayınlanan görüntülerin piyasaya sürüldüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/mustafa-sarigulden-yeni-aciklama-kriminal-buro-videonun-montaj-olduguna-dair-rapor-verdi-1085954829.html
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Ahmet Hakan: Birileri Mustafa Sarıgül ile temasa geçmiş ve şantaj yapmış

09:40 18.07.2024
© AAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
© AA
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Ahmet Hakan, Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddia edilen görüntüler üzerine "Birileri Sarıgül’le temasa geçmiş. Videoyla Sarıgül’e şantaj yapmış. Talepleri karşılanmazsa videonun piyasaya sürüleceğini söylemişler." dedi ve bu konudaki tavrını "Videoyu ve içeriğini tartışmayı reddediyorum" diye özetledi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün adı kullanılarak yayınlanan görüntülerin piyasaya sürüldüğünü söyledi.
"CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen bir video sürüldü dün piyasaya. Yani siyaset dünyası, yepyeni bir seks kasetiyle çalkalandı. Videodaki kişi, gerçekten de Mustafa Sarıgül müdür? Videodaki diğer kişi, gerçekten de koruması mıdır? Bilmiyorum. Umurumda mı? Tabii ki değil. İşin bu kısmıyla pek ilgilenmiyorum. Mustafa Sarıgül, çok net biçimde videonun “montaj” olduğunu vurguluyor. Kriminal incelemeye başvuracaklarını söylüyor. Çıkan sonucu açıklayacaklarını belirtiyor. Ancak Sarıgül’ün açıklamasında şu vurgular da var: “Tehdit edildim. Şantaja maruz kaldım." Tehdit ve şantaj vurgularından anlıyoruz ki... Birileri Sarıgül’le temasa geçmiş. Videoyla Sarıgül’e şantaj yapmış. Talepleri karşılanmazsa videonun piyasaya sürüleceğini söylemişler. Sarıgül, taleplerini karşılamaya yanaşmamış olacak ki... Video dün piyasaya sürüldü. Siyasetçilerin yatak odalarına kamera yerleştirme olayı, FETÖ’nün kalleş ve karanlık miraslarından biri. Siyasetçilerin yatak odalarına kameralar kurulmasın diye... Siyaset kasetlerle dizayn edilmesin diye... FETÖ tarzı kalleşliklere hiç kimse başvurmasın diye... Kasetler aracılığıyla her türlü şantaj son bulsun diye... Videoyu ve içeriğini tartışmayı reddediyorum."
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
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Mustafa Sarıgül'den yeni açıklama: Kriminal büro videonun montaj olduğuna dair rapor verdi
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