Ahmet Hakan: Birileri Mustafa Sarıgül ile temasa geçmiş ve şantaj yapmış

"CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’e ait olduğu iddia edilen bir video sürüldü dün piyasaya. Yani siyaset dünyası, yepyeni bir seks kasetiyle çalkalandı. Videodaki kişi, gerçekten de Mustafa Sarıgül müdür? Videodaki diğer kişi, gerçekten de koruması mıdır? Bilmiyorum. Umurumda mı? Tabii ki değil. İşin bu kısmıyla pek ilgilenmiyorum. Mustafa Sarıgül, çok net biçimde videonun “montaj” olduğunu vurguluyor. Kriminal incelemeye başvuracaklarını söylüyor. Çıkan sonucu açıklayacaklarını belirtiyor. Ancak Sarıgül’ün açıklamasında şu vurgular da var: “Tehdit edildim. Şantaja maruz kaldım." Tehdit ve şantaj vurgularından anlıyoruz ki... Birileri Sarıgül’le temasa geçmiş. Videoyla Sarıgül’e şantaj yapmış. Talepleri karşılanmazsa videonun piyasaya sürüleceğini söylemişler. Sarıgül, taleplerini karşılamaya yanaşmamış olacak ki... Video dün piyasaya sürüldü. Siyasetçilerin yatak odalarına kamera yerleştirme olayı, FETÖ’nün kalleş ve karanlık miraslarından biri. Siyasetçilerin yatak odalarına kameralar kurulmasın diye... Siyaset kasetlerle dizayn edilmesin diye... FETÖ tarzı kalleşliklere hiç kimse başvurmasın diye... Kasetler aracılığıyla her türlü şantaj son bulsun diye... Videoyu ve içeriğini tartışmayı reddediyorum."