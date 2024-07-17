https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/mustafa-sarigulden-yeni-aciklama-kriminal-buro-videonun-montaj-olduguna-dair-rapor-verdi-1085954829.html

Mustafa Sarıgül'den yeni açıklama: Kriminal büro videonun montaj olduğuna dair rapor verdi

Mustafa Sarıgül'den yeni açıklama: Kriminal büro videonun montaj olduğuna dair rapor verdi

Sputnik Türkiye

CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, osyal medya ve internet sitelerinde yayınlanan görüntülere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sarıgül, Türk Akreditasyon Kurumu... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T20:49+0300

2024-07-17T20:49+0300

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türkiye

mustafa sarıgül

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

görüntü

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, dün gece sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sarıgül, "Bu bir alçaklıktır" notuyu paylaştığı açıklamada, "“Dün gece bu alçak video yayınlanınca bu konuda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından resmen akredite edilmiş Ulusal Kriminal Büroya başvurdum" dedi ve şunları ekledi:Kriminal büro yaptığı incelemede videonun montaj olduğuna dair rapor verdi. Konuyla ilgili olarak savcılığa başvurdum. Bu alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız.Uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızın sanal görüntülere alet edilmesi beni son derece üzmüştür.Siyasi hayatım boyunca çok alçaklık gördüm. Ama bu kadarını görmemiştim. Bunun da üstesinden geleceğim. Bu alçaklığı, bu şerefsizliği yapan, yaptıran ve bunu fırsat bilen leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/chpli-sarigulden-belediyelere-hayvan-hastanesi-cagrisi-1085914579.html

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mustafa sarıgül, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), görüntü