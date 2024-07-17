https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/mustafa-sarigulden-yeni-aciklama-kriminal-buro-videonun-montaj-olduguna-dair-rapor-verdi-1085954829.html
Mustafa Sarıgül'den yeni açıklama: Kriminal büro videonun montaj olduğuna dair rapor verdi
Mustafa Sarıgül'den yeni açıklama: Kriminal büro videonun montaj olduğuna dair rapor verdi
Sputnik Türkiye
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, osyal medya ve internet sitelerinde yayınlanan görüntülere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sarıgül, Türk Akreditasyon Kurumu... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T20:49+0300
2024-07-17T20:49+0300
2024-07-17T20:49+0300
türkiye
mustafa sarıgül
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
görüntü
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, dün gece sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Sarıgül, "Bu bir alçaklıktır" notuyu paylaştığı açıklamada, "“Dün gece bu alçak video yayınlanınca bu konuda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından resmen akredite edilmiş Ulusal Kriminal Büroya başvurdum" dedi ve şunları ekledi:Kriminal büro yaptığı incelemede videonun montaj olduğuna dair rapor verdi. Konuyla ilgili olarak savcılığa başvurdum. Bu alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız.Uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızın sanal görüntülere alet edilmesi beni son derece üzmüştür.Siyasi hayatım boyunca çok alçaklık gördüm. Ama bu kadarını görmemiştim. Bunun da üstesinden geleceğim. Bu alçaklığı, bu şerefsizliği yapan, yaptıran ve bunu fırsat bilen leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/chpli-sarigulden-belediyelere-hayvan-hastanesi-cagrisi-1085914579.html
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mustafa sarıgül, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), görüntü
mustafa sarıgül, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), görüntü
Mustafa Sarıgül'den yeni açıklama: Kriminal büro videonun montaj olduğuna dair rapor verdi
CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, osyal medya ve internet sitelerinde yayınlanan görüntülere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Sarıgül, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından resmen akredite edilmiş Ulusal Kriminal Büroya başvurduğunu bellirterek, "Kriminal büro yaptığı incelemede videonun montaj olduğuna dair rapor verdi" dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, dün gece sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerle ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Sarıgül, "Bu bir alçaklıktır" notuyu paylaştığı açıklamada, "“Dün gece bu alçak video yayınlanınca bu konuda Türk Akreditasyon Kurumu tarafından resmen akredite edilmiş Ulusal Kriminal Büroya başvurdum" dedi ve şunları ekledi:
Kriminal büro yaptığı incelemede videonun montaj olduğuna dair rapor verdi. Konuyla ilgili olarak savcılığa başvurdum. Bu alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız.
Uzun yıllar birlikte çalıştığımız bir arkadaşımızın sanal görüntülere alet edilmesi beni son derece üzmüştür.
Siyasi hayatım boyunca çok alçaklık gördüm. Ama bu kadarını görmemiştim. Bunun da üstesinden geleceğim. Bu alçaklığı, bu şerefsizliği yapan, yaptıran ve bunu fırsat bilen leşlerin heveslerini kursaklarında bırakacağım.