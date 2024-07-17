https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/zonguldakta-ruhsatsiz-maden-ocaginda-gocuk-1-olu-1085952347.html

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 ölü

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü. Göçükte kalan işçinin cansız bedeni yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T19:17+0300

2024-07-17T19:17+0300

2024-07-17T19:17+0300

türkiye

zonguldak

maden

maden ocağı

göçük

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu 51 yaşındaki Mustafa Kuru'nun cansız bedenine ulaşıldı.Kuru'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/zonguldakta-ruhsatsiz-isletilen-4-maden-ocagi-imha-edildi-1085828769.html

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zonguldak, maden, maden ocağı, göçük, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)