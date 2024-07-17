https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/zonguldakta-ruhsatsiz-maden-ocaginda-gocuk-1-olu-1085952347.html
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 ölü
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 ölü
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü. Göçükte kalan işçinin cansız bedeni yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T19:17+0300
2024-07-17T19:17+0300
2024-07-17T19:17+0300
türkiye
zonguldak
maden
maden ocağı
göçük
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu 51 yaşındaki Mustafa Kuru'nun cansız bedenine ulaşıldı.Kuru'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/zonguldakta-ruhsatsiz-isletilen-4-maden-ocagi-imha-edildi-1085828769.html
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zonguldak, maden, maden ocağı, göçük, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
zonguldak, maden, maden ocağı, göçük, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 ölü
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü. Göçükte kalan işçinin cansız bedeni yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından çıkartıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.
Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu 51 yaşındaki Mustafa Kuru'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Kuru'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk devlet hastanesi morguna kaldırıldı.