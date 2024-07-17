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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 ölü
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 ölü
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü. Göçükte kalan işçinin cansız bedeni yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T19:17+0300
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türkiye
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maden
maden ocağı
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu 51 yaşındaki Mustafa Kuru'nun cansız bedenine ulaşıldı.Kuru'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240713/zonguldakta-ruhsatsiz-isletilen-4-maden-ocagi-imha-edildi-1085828769.html
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zonguldak, maden, maden ocağı, göçük, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
zonguldak, maden, maden ocağı, göçük, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 ölü

19:17 17.07.2024
© İHA / ONUR ALTINDAĞZonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçükte kalan 51 yaşındaki maden işçisi Mustafa Kuru'nun cansız bedeni 8 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından bulunduğu yerden çıkartılarak hastane morguna getirildi.
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında göçükte kalan 51 yaşındaki maden işçisi Mustafa Kuru'nun cansız bedeni 8 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından bulunduğu yerden çıkartılarak hastane morguna getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© İHA / ONUR ALTINDAĞ
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Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi öldü. Göçükte kalan işçinin cansız bedeni yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından çıkartıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti.
Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu 51 yaşındaki Mustafa Kuru'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Kuru'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2024
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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi
13 Temmuz, 15:08
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