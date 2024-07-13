Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 4 maden ocağı imha edildi
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW246080Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW246080
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Ele geçirilen malzemelere de el konuldu.
Zonguldak'ta jandarma ekiplerince tespit edilen ruhsatsız maden ocakları kapatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.
Ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağında 70 metre ray, 3 vagon, 2 vinç, havalandırma, keser, kürek ve 14 ton kaçak kömür ele geçirildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi.
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW246080Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi
1/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW246080
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW246080Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi
2/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW246080
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi
© İHA / İl Jandarma KomutanlığıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi
3/3
© İHA / İl Jandarma Komutanlığı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi
1/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW246080
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi
2/3
© İHA / ONUR ALTINDAĞ-AW246080
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi
3/3
© İHA / İl Jandarma Komutanlığı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 4 maden ocağı kapatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince maden ocaklarının imhası gerçekleştirildi
Ele geçirilen malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.