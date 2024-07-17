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TÜİK açıkladı: 'Yabancılara konut satışı yüzde 45.1 azaldı'
TÜİK açıkladı: 'Yabancılara konut satışı yüzde 45.1 azaldı'
Sputnik Türkiye
Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.51 azalışla 1440'a geriledi. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T16:26+0300
2024-07-17T16:26+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
konut satışı
yabancı
ipotek
ipotekli konut
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Buna göre, Haziran'da yabancılara 1440 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 45.1 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.8 olarak belirlendi.Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 593 konutla Antalya aldı. Bu ili 478 konutla İstanbul ve 116 konutla Mersin takip etti.Yabancılara konut satışı Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.7 azalarak 10 bin 461 oldu.Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Haziranda Rusya vatandaşları Türkiye'den 332 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 156 konutla İran, 102 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.Konut satışları Haziran’da yüzde 5.2 azaldıTürkiye genelinde konut satış sayısı, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 azalarak 79 bin 313 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5.2 azalışla 79 bin 313'e geriledi.Ocak-Haziran ayında ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 azalarak 545 bin 74'e düştü.İstanbul, Haziran'da konut satışlarında 13 bin 25 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 6 bin 866 konut satışıyla Ankara, 4 bin 361 ile İzmir takip etti.Konut satışının en az olduğu iller ise 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt olarak sıralandı.İpotekli konut satışları azaldıTürkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.4 azalarak 6 bin 813'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8.6 olarak gerçekleşti.Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57.7 azalışla 51 bin 415 oldu.Haziran ayındaki ipotekli satışların 1547'si, ocak-haziran dönemindeki satışların 12 bin 176'sı ilk el satışları olarak hesaplandı.İlk el konut satışlarında artışTürkiye genelinde diğer konut satışları, haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 artarak 72 bin 500 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91.4 olarak kaydedildi.Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 artışla 493 bin 659 oldu.Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, haziranda yıllık bazda yüzde 1.8 azalarak 25 bin 425'e düştü. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32.1 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 artışla 173 bin 324'e yükseldi.Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 azalış göstererek 53 bin 888'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67.9 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 azalışla 371 bin 750 oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-ulkemiz-pek-cok-alanda-avrupanin-lider-ureticisi-konumunda-1085940880.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), konut satışı, yabancı, ipotek, ipotekli konut
tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), konut satışı, yabancı, ipotek, ipotekli konut

TÜİK açıkladı: 'Yabancılara konut satışı yüzde 45.1 azaldı'

16:26 17.07.2024
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AA
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Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.51 azalışla 1440'a geriledi.
Buna göre, Haziran'da yabancılara 1440 konut satıldı. Söz konusu satışlar, yıllık bazda yüzde 45.1 azaldı. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1.8 olarak belirlendi.
Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 593 konutla Antalya aldı. Bu ili 478 konutla İstanbul ve 116 konutla Mersin takip etti.
Yabancılara konut satışı Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45.7 azalarak 10 bin 461 oldu.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Haziranda Rusya vatandaşları Türkiye'den 332 konut satın aldı. Bu ülke vatandaşlarını 156 konutla İran, 102 konutla Ukrayna vatandaşları izledi.

Konut satışları Haziran’da yüzde 5.2 azaldı

Türkiye genelinde konut satış sayısı, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5.2 azalarak 79 bin 313 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5.2 azalışla 79 bin 313'e geriledi.
Ocak-Haziran ayında ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 azalarak 545 bin 74'e düştü.
İstanbul, Haziran'da konut satışlarında 13 bin 25 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu kenti 6 bin 866 konut satışıyla Ankara, 4 bin 361 ile İzmir takip etti.
Konut satışının en az olduğu iller ise 34 ile Ardahan, 40 ile Hakkari, 44 ile Tunceli ve Bayburt olarak sıralandı.

İpotekli konut satışları azaldı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları haziran geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49.4 azalarak 6 bin 813'e düştü. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8.6 olarak gerçekleşti.
Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57.7 azalışla 51 bin 415 oldu.
Haziran ayındaki ipotekli satışların 1547'si, ocak-haziran dönemindeki satışların 12 bin 176'sı ilk el satışları olarak hesaplandı.

İlk el konut satışlarında artış

Türkiye genelinde diğer konut satışları, haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 artarak 72 bin 500 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91.4 olarak kaydedildi.
Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.1 artışla 493 bin 659 oldu.
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, haziranda yıllık bazda yüzde 1.8 azalarak 25 bin 425'e düştü. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32.1 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 artışla 173 bin 324'e yükseldi.
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 azalış göstererek 53 bin 888'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 67.9 olarak hesaplandı. İkinci el konut satışları ocak-haziran döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.8 azalışla 371 bin 750 oldu.
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