https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-ulkemiz-pek-cok-alanda-avrupanin-lider-ureticisi-konumunda-1085940880.html

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Ülkemiz pek çok alanda Avrupa’nın lider üreticisi konumunda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Ülkemiz pek çok alanda Avrupa’nın lider üreticisi konumunda

Sputnik Türkiye

Bakan Kacır, Tunceli'de Munzur Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye'nin Nadir Toprak Elementleri Araştırma ve İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi'nin... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T15:46+0300

2024-07-17T15:46+0300

2024-07-17T15:46+0300

politika

türkiye

sanayi ve teknoloji bakanlığı

mehmet fatih kacır

ar-ge

tunceli

munzur üniversitesi

togg

devrim arabası

avrupa

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "AR-GE kaynağımızla Türkiye’yi elektrikli araçlar, batarya ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde ham maddeden son ürüne, üretim zincirinin farklı halkalarında da söz sahibi konuma taşıyacağız" dedi.Bakan Kacır, Tunceli'de Munzur Üniversitesinde düzenlenen Türkiye'nin Nadir Toprak Elementleri Araştırma ve İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.Projenin Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını temenni eden Kacır, "Proje bünyesinde oluşturduğumuz merkezlerin ve bu alandaki çalışmaların ülkemizin nadir toprak elementi tedarik zincirini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Dünya son yıllarda gerilimler, krizler ve kimi yerlerde çatışmaların tetiklediği zor ve keskin bir dönemeçten geçiyor. Ticaret savaşları, iklim değişikliği ve küresel salgınlar başta olmak üzere çok boyutlu sınamalar, küresel ekonomideki belirsizlik tablosunun devam edeceğine işaret ediyor. Türkiye olarak son 22 yıldır sahip olduğumuz güçlü siyasi istikrar, inşa ettiğimiz rekabetçi üretim altyapısı ve adeta sıfırdan inşa ettiğimiz AR-GE ve üretim ekosistemiyle küresel sistemde yaşanan belirsizliklerin başarıyla üstesinden geliyoruz" diye konuştu.Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, ülkenin katma değerli üretim ve yüksek teknolojide öncü ülkeler arasında yer almasını sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerini bildirdi.'Türkiye pek çok alanda Avrupa’nın lider üreticisi konumunda'Türkiye'yi teknoloji geliştirmede ve kalkınmada dünyanın en üst ligine taşıdıklarını söyleyen Kacır, şöyle konuştu:Kacır, özellikle farklı sektörlerde yeni buluşların tohumunu atan malzeme teknolojilerinde kabiliyetlerinin geliştirilmesini Milli Teknoloji Hamlesi'nin vazgeçilmez bir unsuru olarak değerlendirdiklerini dile getirerek, "Kararlı ve yüksek dayanımlı yapılarıyla ön plana çıkan nadir toprak elementleri, özellikle elektronik, yenilenebilir enerji sanayi, elektrikli araçlar ve batarya, savunma ve havacılık gibi yüksek teknolojili sektörlerin AR-GE ve inovasyon kapasitesinde kritik role sahip. Nadir toprak elementlerine erişimi uzun dönemli, kalıcı olarak sağlamak ve bu elementlere dayalı teknoloji geliştirme kapasitesini oluşturmak, ileri üretim ve yenilikçilikte rekabet avantajına sahip olmak isteyen ülkelerin ajandalarında en üst sıralarda yer alıyor. Bizler de nadir toprak elementlerimize erişimimizi temin edecek ve bu alanda yetkinliklerimizi daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.'98 AR-GE projesine 228 milyon liranın üzerinde destek olduk'TÜBİTAK ile nadir toprak elementlerine dayalı ileri malzeme çalışmalarını öncelikli AR-GE ve yenilik konuları arasında değerlendirerek desteklediklerini ifade eden Kacır, şöyle devam etti:Kacır, nadir toprak elementleri alanında Türkiye'nin arz güvenliğinin tahkimi için bütüncül bir cevap sunan 14 milyon euro tutarındaki proje kapsamında Munzur Üniversitesi Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUNTEAM) bünyesinde gelişmiş bir laboratuvar altyapısı kurduklarını ifade etti.Son teknoloji ekipman altyapısını nitelikli insan kaynağıyla buluşturarak nadir toprak elementleri bazlı yüksek katma değerli ürünlerin Türkiye'de üretilmesi ve geliştirilmesi için yetkinliklerini genişlettiklerini anlatan Kacır, şunları kaydetti:'Avrupa Birliği ile işbirliğini sürdürme iradesi taşıyoruz'Kacır, gelecek dönemde gerek MTA gerekse de MUNTEAM laboratuvarlarının uluslararası ölçekte çalışmalarını sürdürmeleri için akreditasyon başvuru süreçlerini destekleyeceklerini aktardı.Oluşturulan altyapıların yetkinliklerini eğitim, danışmanlık ve işbirliği faaliyetleri ile daha da artıracaklarını vurgulayan Kacır, şunları dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/tarim-ve-orman-bakani-yumakli-duyurdu-hayvancilikta-yeni-destekleme-modeli-hazir-1085938982.html

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türkiye, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır, ar-ge, tunceli, munzur üniversitesi, togg, devrim arabası, avrupa, avrupa birliği