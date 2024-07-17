https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/nato-patrick-turneri-ukrayna-bas-temsilcisi-olarak-atadi-1085944908.html
NATO, Patrick Turner'ı Ukrayna Baş Temsilcisi olarak atadı
NATO, Patrick Turner'ı Ukrayna Baş Temsilcisi olarak atadı
Sputnik Türkiye
İttifakın basın servisi, NATO güçlerinin 2021'de Afganistan'ı terk ettiği ittifakın operasyon, askeri politika ve planlamadan sorumlu eski genel sekreter... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T16:37+0300
2024-07-17T16:37+0300
2024-07-17T16:37+0300
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nato genel sekreteri jens stoltenberg
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4 Nisan 1949'da Washington'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanmasıyla kurulan ve ABD liderliğinde Kanada ve bir dizi Avrupa ülkesinin katılımıyla sözde savunma amaçlı oluşturulan askeri-siyasi ittifak Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) Ukrayna’daki temsilciliğini yürütecek olan Turner’ın, NATO'nun Kiev'deki Ukraynalı yetkililerle ilişkilerini koordine edeceğine vurgu yapılan mesajda, “Ayrıca NATO'nun çabalarını koordine edecek ve ittifaka Ukrayna'daki durumla ilgili değerlendirme ve tavsiyelerde bulunacaktır” ifadelerine yer verildi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Washington'daki zirvesi çerçevesinde düzenlenen NATO-Ukrayna Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerle koordinasyonu sağlamak üzere Kiev'e ittifakın yüksek bir temsilcisini atamaya karar verdiğini söylemişti.Ukrayna'nın askeri destek sağlanmasındaki gecikmeler nedeniyle zor bir kış ve bahar dönemi geçirdiğini söyleyen Stoltenberg, "Ancak bunun bir daha olmasına izin vermeyeceğiz. Bu zirvede bir köşe taşını dönüyoruz ve Ukrayna'nın galip gelmesi için gerekli temelleri atıyoruz" ifadesini kullanmıştı.NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının ardından Batı ülkeleri, müttefiklerin bir anlaşmaya varması ve Kiev’in gerekli koşulları yerine getirmesi halinde Ukrayna’yı ittifaka katılmaya davet edeceklerini teyit etti.Kuzey Atlantik İttifakı, 2025 yılında Ukrayna’ya 40 milyar euro tahsis etme konusunda anlaşmaya vardı. 2025’in Haziran ayında Hollanda’da yapılacak zirvede yeni mali taahhütlerin görüşüleceği belirtildi. NATO ayrıca Ukrayna’ya hava ve füze savunma mimarisini geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti sunacak.Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya vaat edilen 'geri dönüşü olmayan üyelik yolunun' daha çok 'dönüşü olmayan uçurum yolunu' çağrıştırdığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/zaharova-nato-ukraynaya-uyelik-degil-ucurum-vaat-etti-1085803075.html
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nato, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg
nato, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg
NATO, Patrick Turner'ı Ukrayna Baş Temsilcisi olarak atadı
İttifakın basın servisi, NATO güçlerinin 2021'de Afganistan'ı terk ettiği ittifakın operasyon, askeri politika ve planlamadan sorumlu eski genel sekreter yardımcısı İngiliz Patrick Turner'ın NATO'nun Ukrayna'daki baş temsilcisi olarak atandığını duyurdu.
4 Nisan 1949'da Washington'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanmasıyla kurulan ve ABD liderliğinde Kanada ve bir dizi Avrupa ülkesinin katılımıyla sözde savunma amaçlı oluşturulan askeri-siyasi ittifak Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (North Atlantic Treaty Organisation, NATO) Ukrayna’daki temsilciliğini yürütecek olan Turner’ın, NATO'nun Kiev'deki Ukraynalı yetkililerle ilişkilerini koordine edeceğine vurgu yapılan mesajda, “Ayrıca NATO'nun çabalarını koordine edecek ve ittifaka Ukrayna'daki durumla ilgili değerlendirme ve tavsiyelerde bulunacaktır” ifadelerine yer verildi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg,
ittifakın Washington'daki zirvesi çerçevesinde düzenlenen NATO-Ukrayna Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, Ukraynalı yetkililerle koordinasyonu sağlamak üzere Kiev'e ittifakın yüksek bir temsilcisini atamaya karar verdiğini söylemişti.
Ukrayna'nın askeri destek sağlanmasındaki gecikmeler nedeniyle zor bir kış ve bahar dönemi geçirdiğini söyleyen Stoltenberg, "Ancak bunun bir daha olmasına izin vermeyeceğiz. Bu zirvede bir köşe taşını dönüyoruz ve Ukrayna'nın galip gelmesi için gerekli temelleri atıyoruz" ifadesini kullanmıştı.
NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının ardından Batı ülkeleri, müttefiklerin bir anlaşmaya varması ve Kiev’in gerekli koşulları yerine getirmesi halinde Ukrayna’yı ittifaka katılmaya davet edeceklerini teyit etti.
Kuzey Atlantik İttifakı, 2025 yılında Ukrayna’ya 40 milyar euro tahsis etme konusunda anlaşmaya vardı. 2025’in Haziran ayında Hollanda’da yapılacak zirvede yeni mali taahhütlerin görüşüleceği belirtildi. NATO ayrıca Ukrayna’ya hava ve füze savunma mimarisini geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti sunacak.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya vaat edilen 'geri dönüşü olmayan üyelik yolunun' daha çok 'dönüşü olmayan uçurum yolunu' çağrıştırdığını belirtmişti.