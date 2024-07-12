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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/stoltenberg-kieve-nato-yuksek-temsilcisini-atama-kararini-aldi-1085794274.html
Stoltenberg, Kiev’e NATO yüksek temsilcisini atama kararını aldı
Stoltenberg, Kiev’e NATO yüksek temsilcisini atama kararını aldı
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukraynalı yetkililerle koordinasyonu sağlamak amacıyla Kiev’e NATO yüksek temsilcisini görevlendirme kararını aldığı... 12.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-12T12:11+0300
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ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi zirve toplantısında kabul edilen ortak açıklamada, “İttifak Ukrayna’daki temsilciliğini güçlendiriyor. Genel Sekreter, Kiev’de NATO ve Ukraynalı yetkililer arasındaki işbirliğinin merkezinde yer alacak üst düzey bir temsilci atamaya karar verdi” ifadesine yer verildi.ABD'deki NATO Zirvesi'nin son gününde bazı kararlar alındı. Buna göre, müttefiklerin bir anlaşmaya varması ve Kiev’in gerekli koşulları yerine getirmesi halinde NATO ülkeleri Ukrayna’yı ittifaka katılmaya davet edeceklerini teyit etti. Ukrayna’ya yalnızca 2025’te 40 milyar euro’luk destek konusunda anlaşmaya varıldı. 2025’in Haziran ayında Hollanda’da yapılacak zirvede yeni mali taahhütler görüşülecek. Ayrıca Ukrayna’ya hava ve füze savunma mimarisini geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti sunulacak.
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nato, jens stoltenberg, ukrayna, kiev
nato, jens stoltenberg, ukrayna, kiev

Stoltenberg, Kiev’e NATO yüksek temsilcisini atama kararını aldı

12:11 12.07.2024
© Fotoğraf : NATOUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2024
© Fotoğraf : NATO
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukraynalı yetkililerle koordinasyonu sağlamak amacıyla Kiev’e NATO yüksek temsilcisini görevlendirme kararını aldığı belirtildi.
ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi zirve toplantısında kabul edilen ortak açıklamada, “İttifak Ukrayna’daki temsilciliğini güçlendiriyor. Genel Sekreter, Kiev’de NATO ve Ukraynalı yetkililer arasındaki işbirliğinin merkezinde yer alacak üst düzey bir temsilci atamaya karar verdi” ifadesine yer verildi.
ABD'deki NATO Zirvesi'nin son gününde bazı kararlar alındı. Buna göre, müttefiklerin bir anlaşmaya varması ve Kiev’in gerekli koşulları yerine getirmesi halinde NATO ülkeleri Ukrayna’yı ittifaka katılmaya davet edeceklerini teyit etti. Ukrayna’ya yalnızca 2025’te 40 milyar euro’luk destek konusunda anlaşmaya varıldı. 2025’in Haziran ayında Hollanda’da yapılacak zirvede yeni mali taahhütler görüşülecek. Ayrıca Ukrayna’ya hava ve füze savunma mimarisini geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti sunulacak.
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