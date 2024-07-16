https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/chpli-sarigulden-belediyelere-hayvan-hastanesi-cagrisi-1085914579.html

CHP'li Sarıgül'den belediyelere 'hayvan hastanesi' çağrısı

CHP'li Sarıgül'den belediyelere 'hayvan hastanesi' çağrısı

Sputnik Türkiye

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin geri çekilmesini isteyerek, belediyelere "hayvanları öldürmeyelim... 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T19:40+0300

2024-07-16T19:40+0300

2024-07-16T19:40+0300

türkiye

hayvan

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CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin Meclise sunduğu kanun tekliflerinde milletin derdine derman olacak hiçbir şey olmadığını savundu.'Ötenazi diyerek bunu yumuşatamazsınız'Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini değerlendiren Sarıgül, "Ötenazi diyerek bunu yumuşatamazsınız. Bu bir cinayettir" dedi. Sarıgül, bu kanun teklifi Genel Kurula geldiğinde "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.İktidara, "Sokak hayvanı sayısı 4 milyona çıkarken neredeydiniz?" sorusunu yönelten Sarıgül, "Son 5 yılda sadece 55 hayvan barınağı yaptınız. Yılda sadece 200 bin kısırlaştırma yaptınız. Şimdi suçu hayvanlara atıyorsunuz" diye konuştu.Kanun teklifinin geri çekilmesini isteyen Sarıgül, "Türkiye'de ilk hayvan hastanesini kuran belediye başkanıyım. Buradan bütün belediyelere, Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyorum. Hayvanları öldürmeyelim, hayvan hastanesi kuralım, kısırlaştıralım ve yerinde yaşatalım" ifadelerini kullandı.

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