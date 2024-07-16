https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/chpli-sarigulden-belediyelere-hayvan-hastanesi-cagrisi-1085914579.html
CHP'li Sarıgül'den belediyelere 'hayvan hastanesi' çağrısı
CHP'li Sarıgül'den belediyelere 'hayvan hastanesi' çağrısı
Sputnik Türkiye
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin geri çekilmesini isteyerek, belediyelere "hayvanları öldürmeyelim... 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T19:40+0300
2024-07-16T19:40+0300
2024-07-16T19:40+0300
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CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin Meclise sunduğu kanun tekliflerinde milletin derdine derman olacak hiçbir şey olmadığını savundu.'Ötenazi diyerek bunu yumuşatamazsınız'Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini değerlendiren Sarıgül, "Ötenazi diyerek bunu yumuşatamazsınız. Bu bir cinayettir" dedi. Sarıgül, bu kanun teklifi Genel Kurula geldiğinde "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.İktidara, "Sokak hayvanı sayısı 4 milyona çıkarken neredeydiniz?" sorusunu yönelten Sarıgül, "Son 5 yılda sadece 55 hayvan barınağı yaptınız. Yılda sadece 200 bin kısırlaştırma yaptınız. Şimdi suçu hayvanlara atıyorsunuz" diye konuştu.Kanun teklifinin geri çekilmesini isteyen Sarıgül, "Türkiye'de ilk hayvan hastanesini kuran belediye başkanıyım. Buradan bütün belediyelere, Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyorum. Hayvanları öldürmeyelim, hayvan hastanesi kuralım, kısırlaştıralım ve yerinde yaşatalım" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/mustafa-sarigul-basarili-olmak-istiyor-musun-diyerek-mourinhoya-basarinin-sirrini-verdi-1084469579.html
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hayvan, hayvan hakları, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan, mustafa sarıgül, ak parti, ötenazi, ötenazi, hastane, hayvan hastanesi
hayvan, hayvan hakları, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erzincan, mustafa sarıgül, ak parti, ötenazi, ötenazi, hastane, hayvan hastanesi
CHP'li Sarıgül'den belediyelere 'hayvan hastanesi' çağrısı
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin geri çekilmesini isteyerek, belediyelere "hayvanları öldürmeyelim, hayvan hastanesi kuralım" çağrısında bulundu.
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin Meclise sunduğu kanun tekliflerinde milletin derdine derman olacak hiçbir şey olmadığını savundu.
'Ötenazi diyerek bunu yumuşatamazsınız'
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini değerlendiren Sarıgül, "Ötenazi diyerek bunu yumuşatamazsınız. Bu bir cinayettir" dedi. Sarıgül, bu kanun teklifi Genel Kurula geldiğinde "hayır" oyu vereceklerini açıkladı.
İktidara, "Sokak hayvanı sayısı 4 milyona çıkarken neredeydiniz?" sorusunu yönelten Sarıgül, "Son 5 yılda sadece 55 hayvan barınağı yaptınız. Yılda sadece 200 bin kısırlaştırma yaptınız. Şimdi suçu hayvanlara atıyorsunuz" diye konuştu.
Kanun teklifinin geri çekilmesini isteyen Sarıgül, "Türkiye'de ilk hayvan hastanesini kuran belediye başkanıyım. Buradan bütün belediyelere, Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunuyorum. Hayvanları öldürmeyelim, hayvan hastanesi kuralım, kısırlaştıralım ve yerinde yaşatalım" ifadelerini kullandı.