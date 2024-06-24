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Eski çalışanına tokat attığı iddia edilen Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama: 'Kumpas, şantaj, montaj'
Eski çalışanına tokat attığı iddia edilen Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama: 'Kumpas, şantaj, montaj'
Sputnik Türkiye
Ayhan Sicimoğlu'nun eski personelinin çektiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Sicimoğlu, kamerayı tutan kişiye tokat atıyor... 24.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-24T08:57+0300
2024-06-24T10:25+0300
türkiye
ayhan sicimoğlu
tokat
çalışan
işçi
para
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Ayhan Sicimoğlu'nun eski çalışanına tokat attığı iddia edildi.Sosyal medyada, Sicimoğlu ile tartışan ve ardından Sicimoğlu tarafından tokata maruz kala bir kişi tarafından paylaşılan görüntülerde, eski çalışan olduğu iddia edilen kişi parasını da alamadığını öne sürüyor.Sicimoğlu'ndan açıklamaAyhan Sicimoğlu kumpasa ve şantaja duyurdu ve 'Video planlayarak çekilmiştir' dedi."ŞANTAJA MARUZ KALDIM"Ayhan Sicimoğlu "Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir" dedi.Ayhan Sicimoğlu ayrıca olayın hemen ardından polise şikayette bulunduğunu da söyleyerek kendisinden büyük paralar istendiğini de açıkladı.Tokat attığı çalışanlardan açıklama: 'Videoları silmem için 33 bin lira para teklif etti'Kendisi bana ulaştı, Samet'ciğim dedi. Olaya kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum. Videoları yayınlamanı istemiyorum. Videolar karşılığı sana 33 bin lira gibisinden bir para sundu. Videoları sileceğimden, videoları hiçbir yerde yayınlamayacağıma dair. Videoları yayınlarsam da benden 300 bin TL talep edeceğine dair sözleşme yaptı avukatıyla birlikte. Ve sözleşmeye kendi el yazımla birkaç madde ekletmek istediğini söyledi. Bunu kabul etmediğimi söyledim. Siz beni yolumdan çevirmeye çalışıyorsunuz, Videoları yayınlayıp yayınlayamayacağıma siz karar veremezsiniz dedim. Videoları yayınlayacağıma, haber kanallarına ileteceğimi onlara söyledim.Ayhan Sicimoğlu kimdir?Ayhan Sicimoğlu, 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde’de dünyaya geldi. Türk müzisyen, gezgin, radyocu, Tv programcısı ve iş insanıdır. Kayseri kökenli bir aileye mensuptur. Babası 1957-1959 yılları arasında Kayseri Belediye Başkanlığı yapan Şahap Sicimoğludur.Sicimoğlu, Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji’nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü tamamladı. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere’ye gitti. Ardından moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma’ya gitti ve dört yıl orada yaşadı.Ayhan Sicimoğlu, çeşitli televizyon kanallarında hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlendiği gezi-kültür programlarıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Latin müziği konusunda üniversite yıllarından beri araştırmalar yapan ve performanslar sergileyen Sicimoğlu Türkiye’nin en önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir.Sicimoğlu, hayatını çoğunlukla müzikten ve sanattan kazanmış, yaşadığı şehirlerde funk, latin, pop gibi değişik türlerde performanslar sergilemiştir. Üniversite yıllarından tanıştığı Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Galip Boransu gibi isimlerle 1970'li yıllarda İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurmuşlar ve bir müddet Seyyal Taner ile çalmışlardır.Heyecanlı, Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri mevcuttur. NTV'nin derlediği habere gör grubun düzenlediği şarkılar arasında yer alan Ele Güne Karşı, daha sonra MFÖ grubunun kült şarkılarından biri haline gelecektir. Grubun 1970'lerin sonunda dağılmasının akabinde Ayhan Sicimoğlu kariyerine ağırlıklı solo olarak devam etti. İlerleyen yıllarda MFÖ grubunun popüler şarkılarından olan Peki Peki Anladık parçasının, Ayhan Sicimoğlu'na ithaf edildiğini yakın arkadaşı Mazhar Alanson açıkladı.Bir dönem tekstil işiyle de uğraşan sanatçı, son yıllarda çeşitli TV kanallarında Ayhan Sicimoğlu ile Renkler adlı gezi-kültür programını yapmakta ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergilemektedir. Kızı Ayşe Sicimoğlu da kendisi gibi müzikle uğraşıyor ve opera-şan sanatçılığı yapıyor.
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ayhan sicimoğlu kimdir?
ayhan sicimoğlu kimdir?

Eski çalışanına tokat attığı iddia edilen Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama: 'Kumpas, şantaj, montaj'

08:57 24.06.2024 (güncellendi: 10:25 24.06.2024)
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© AA / Oğuz Yeter
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Ayhan Sicimoğlu'nun eski personelinin çektiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Sicimoğlu, kamerayı tutan kişiye tokat atıyor. Sicimoğlu ise sosyal medya hesabından, paylaşımların yanıltıcı olma amacı taşıdığını ifade etti ve "Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yok" dedi.
Ayhan Sicimoğlu'nun eski çalışanına tokat attığı iddia edildi.
Sosyal medyada, Sicimoğlu ile tartışan ve ardından Sicimoğlu tarafından tokata maruz kala bir kişi tarafından paylaşılan görüntülerde, eski çalışan olduğu iddia edilen kişi parasını da alamadığını öne sürüyor.

Sicimoğlu'ndan açıklama

Ayhan Sicimoğlu kumpasa ve şantaja duyurdu ve 'Video planlayarak çekilmiştir' dedi.

"ŞANTAJA MARUZ KALDIM"

Ayhan Sicimoğlu "Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir" dedi.
Ayhan Sicimoğlu ayrıca olayın hemen ardından polise şikayette bulunduğunu da söyleyerek kendisinden büyük paralar istendiğini de açıkladı.

Tokat attığı çalışanlardan açıklama: 'Videoları silmem için 33 bin lira para teklif etti'

Kendisi bana ulaştı, Samet'ciğim dedi. Olaya kapatalım. Video kayıtlarını silmeni istiyorum. Videoları yayınlamanı istemiyorum. Videolar karşılığı sana 33 bin lira gibisinden bir para sundu. Videoları sileceğimden, videoları hiçbir yerde yayınlamayacağıma dair. Videoları yayınlarsam da benden 300 bin TL talep edeceğine dair sözleşme yaptı avukatıyla birlikte. Ve sözleşmeye kendi el yazımla birkaç madde ekletmek istediğini söyledi. Bunu kabul etmediğimi söyledim. Siz beni yolumdan çevirmeye çalışıyorsunuz, Videoları yayınlayıp yayınlayamayacağıma siz karar veremezsiniz dedim. Videoları yayınlayacağıma, haber kanallarına ileteceğimi onlara söyledim.

Ayhan Sicimoğlu kimdir?

Ayhan Sicimoğlu, 25 Ağustos 1950 tarihinde Niğde’de dünyaya geldi. Türk müzisyen, gezgin, radyocu, Tv programcısı ve iş insanıdır. Kayseri kökenli bir aileye mensuptur. Babası 1957-1959 yılları arasında Kayseri Belediye Başkanlığı yapan Şahap Sicimoğludur.

Sicimoğlu, Talas Amerikan Okulu ve Tarsus Amerikan Koleji’nde eğitim gördükten sonra, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü tamamladı. Üniversiteden sonra fotoğraf ve film bölümlerinde okumak için İngiltere’ye gitti. Ardından moda fotoğrafçılığı yapmak için Roma’ya gitti ve dört yıl orada yaşadı.

Ayhan Sicimoğlu, çeşitli televizyon kanallarında hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlendiği gezi-kültür programlarıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Latin müziği konusunda üniversite yıllarından beri araştırmalar yapan ve performanslar sergileyen Sicimoğlu Türkiye’nin en önde gelen perküsyon sanatçılarından biridir.

Sicimoğlu, hayatını çoğunlukla müzikten ve sanattan kazanmış, yaşadığı şehirlerde funk, latin, pop gibi değişik türlerde performanslar sergilemiştir. Üniversite yıllarından tanıştığı Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur, Galip Boransu gibi isimlerle 1970'li yıllarda İpucu Beşlisi adlı bir funk grubu kurmuşlar ve bir müddet Seyyal Taner ile çalmışlardır.
Heyecanlı, Hop Otur Hop Kalk gibi dönemde ses getiren şarkılarda Ayhan Sicimoğlu'nun düzenlemeleri mevcuttur. NTV'nin derlediği habere gör grubun düzenlediği şarkılar arasında yer alan Ele Güne Karşı, daha sonra MFÖ grubunun kült şarkılarından biri haline gelecektir. Grubun 1970'lerin sonunda dağılmasının akabinde Ayhan Sicimoğlu kariyerine ağırlıklı solo olarak devam etti. İlerleyen yıllarda MFÖ grubunun popüler şarkılarından olan Peki Peki Anladık parçasının, Ayhan Sicimoğlu'na ithaf edildiğini yakın arkadaşı Mazhar Alanson açıkladı.

Bir dönem tekstil işiyle de uğraşan sanatçı, son yıllarda çeşitli TV kanallarında Ayhan Sicimoğlu ile Renkler adlı gezi-kültür programını yapmakta ve kurmuş olduğu Latin All Stars grubu ile perküsyon performansları sergilemektedir. Kızı Ayşe Sicimoğlu da kendisi gibi müzikle uğraşıyor ve opera-şan sanatçılığı yapıyor.
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