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Musk'tan 'okullarda cinsiyet değiştirme' yasasına tepki olarak önemli karar: 'Bardak artık taştı'
Musk'tan 'okullarda cinsiyet değiştirme' yasasına tepki olarak önemli karar: 'Bardak artık taştı'
Sputnik Türkiye
Musk, çocuklarda transseksüelliğin önünü açacağı gerekçesiyle tartışmalara yol açan yasanın kabul edilmesi sebebiyle diğer şirketleri de peşinden sürükleyecek... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T12:13+0300
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ABD'li iş insanı Elon Musk, çocuklarda transseksüelliğin önünü açacağı gerekçesiyle tartışmalara yol açan yasanın kabul edilmesinin ardından SpaceX genel merkezini Kaliforniya'dan Teksas'a, X'in genel merkezini de Austin'e taşıma kararı aldı.Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, Kaliforniya'da kabul edilen ve okullarda öğrencilerin cinsiyet değiştirme taleplerinin velilere bildirilmesini yasaklayan yeni yasayı, bu kararın arkasındaki nedenlerden biri olarak gösterdi ve bu yasayı 'bardağı taşıran son damla' olarak niteledi."Bu yasa ve öncesinde gelen birçok başka yasa nedeniyle, SpaceX'in merkezi artık Hawthorne, Kaliforniya'dan Starbase, Teksas'a taşınacak" diyen Musk, ayrıca X'in merkezinin de artık Austin'de olacağını belirtti.Musk, birçok kişinin kendisinin aldığı bu kararı takip edeceğini de kaydetti.Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan yasa, öğrencilerin cinsiyet değiştirme veya yeni zamir kullanma taleplerinin velilere bildirilmesini gerektiren okul politikalarını yasaklayacak.Musk, geçmişte trans bireyler hakkında yaptığı kışkırtıcı açıklamalar nedeniyle eleştirilmişti. Kendi kızı, mahkeme belgelerinde, "Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde ilişki içinde olmak istemiyorum" diyerek ismini ve cinsiyet tanımını yasal olarak değiştirmişti.Musk, X'in kullanıcıların kasten yanlış cinsiyetle hitap edilmesini veya eski isimleriyle anılmalarını önleyen kurallarını 2023'te kaldırmış, ancak bu politikalar 2024'te yeniden yürürlüğe girmişti.Musk'a ait merkezlerin taşınması, X ve SpaceX bünyesindeki binlerce çalışanı etkileyecek, çünkü her iki şirket de çalışanlarının ofislerinde çalışmasını gerektiriyor. Musk, 2022'de X'i satın aldıktan sonra neredeyse tüm çalışanlarının ofise dönmesini talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/abd-istihbarati-trumpa-yonelik-yeni-suikast-riski-goruyor-1085929247.html
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elon musk, x, space x, kaliforniya, teksas, cinsiyet, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği, nötr cinsiyet, trans birey
elon musk, x, space x, kaliforniya, teksas, cinsiyet, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği, nötr cinsiyet, trans birey

Musk'tan 'okullarda cinsiyet değiştirme' yasasına tepki olarak önemli karar: 'Bardak artık taştı'

12:13 17.07.2024
© AP Photo / Czarek SokolowskiElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Musk, çocuklarda transseksüelliğin önünü açacağı gerekçesiyle tartışmalara yol açan yasanın kabul edilmesi sebebiyle diğer şirketleri de peşinden sürükleyecek önemli bir karara imza attı.
ABD'li iş insanı Elon Musk, çocuklarda transseksüelliğin önünü açacağı gerekçesiyle tartışmalara yol açan yasanın kabul edilmesinin ardından SpaceX genel merkezini Kaliforniya'dan Teksas'a, X'in genel merkezini de Austin'e taşıma kararı aldı.

Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, Kaliforniya'da kabul edilen ve okullarda öğrencilerin cinsiyet değiştirme taleplerinin velilere bildirilmesini yasaklayan yeni yasayı, bu kararın arkasındaki nedenlerden biri olarak gösterdi ve bu yasayı 'bardağı taşıran son damla' olarak niteledi.

"Bu yasa ve öncesinde gelen birçok başka yasa nedeniyle, SpaceX'in merkezi artık Hawthorne, Kaliforniya'dan Starbase, Teksas'a taşınacak" diyen Musk, ayrıca X'in merkezinin de artık Austin'de olacağını belirtti.

Musk, birçok kişinin kendisinin aldığı bu kararı takip edeceğini de kaydetti.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom tarafından imzalanan yasa, öğrencilerin cinsiyet değiştirme veya yeni zamir kullanma taleplerinin velilere bildirilmesini gerektiren okul politikalarını yasaklayacak.

Musk, geçmişte trans bireyler hakkında yaptığı kışkırtıcı açıklamalar nedeniyle eleştirilmişti. Kendi kızı, mahkeme belgelerinde, "Artık biyolojik babamla hiçbir şekilde ilişki içinde olmak istemiyorum" diyerek ismini ve cinsiyet tanımını yasal olarak değiştirmişti.

Musk, X'in kullanıcıların kasten yanlış cinsiyetle hitap edilmesini veya eski isimleriyle anılmalarını önleyen kurallarını 2023'te kaldırmış, ancak bu politikalar 2024'te yeniden yürürlüğe girmişti.

Musk'a ait merkezlerin taşınması, X ve SpaceX bünyesindeki binlerce çalışanı etkileyecek, çünkü her iki şirket de çalışanlarının ofislerinde çalışmasını gerektiriyor. Musk, 2022'de X'i satın aldıktan sonra neredeyse tüm çalışanlarının ofise dönmesini talep etmişti.
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