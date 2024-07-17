'ABD istihbaratı Trump'a yönelik yeni suikast riski görüyor'

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'a yönelik yeni suikast risklerinin devam ettiği ve önümüzdeki haftalarda yeni bir girişimin olabileceği istihbarat raporlarına yansıdı.



Gizlilik kaydıyla Politico gazetesine demeç veren ABD'li bürokrat kaynaklar, istihbarat servislerinin önümüzdeki haftalarda Trump'a yeni suikast girişimleri düzenlenmesini dışlamadıklarını söyledi.



ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İran'ın Trump'ı öldürmeye yönelik komploya dahil olduğuna dair giderek daha fazla kanıt elde ettiğini kaydeden kaynaklar, bunun 2020 yılında Trump'ın verdiği yetkiyle düzenlenen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastına yanıt olabileceğinin altını çizdi.



Daha önce CNN, kendi kaynaklarına atıfla ABD istihbarat servislerinin İran’ın Donald Trump’ı ‘ortadan kaldırmayı’ planladığına dair bilgi aldığını, bunun ABD makamlarını Beyaz Saray’ın eski sahibi için güvenlik önlemlerini artırmaya yönelttiğini bildirmişti. Televizyona konuşan kaynaklar, şu anda Pensilvanya’da Trump’a yönelik suikast girişiminin şüphelisi Thomas Crooks’un ‘bu komploya karıştığına’ dair hiçbir belirti olmadığını ifade etmişti.



İran’ın BM Misyonu’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, İran makamlarının ABD medyasında Tahran’ın eski ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘ortadan kaldırmayı’ planladığı yönündeki suçlamaları asılsız ve kötü niyetli olarak değerlendirdiği ifade edilmişti.



Açıklamada, “Bu suçlamalar asılsız ve kötü niyetlidir. İran İslam Cumhuriyeti açısından bakıldığında Trump, General (Kasım) Süleymani’ye suikast emrini verdiği için mahkemede hesap vermesi ve cezalandırılması gereken bir suçludur. İran onu adalete teslim etmek için hukuki yolu seçti” denmişti.