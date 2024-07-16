https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/lavrov-macar-mevkidasi-szijjarto-ile-gorustu-1085917935.html
Lavrov, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü
Lavrov, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM’de Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü. 16.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-16T21:22+0300
2024-07-16T21:22+0300
2024-07-16T21:22+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bakan Lavrov, Birleşmiş Milletler'de (BM) Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi. Lavrov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında varılan anlaşmaların uygulanmasının ele alınmasının önemine dikkat çekti.Bakanların Ukrayna'daki çatışma da dahil olmak üzere güncel uluslararası konuları görüştüğüne dikkat çeken bakanlık, "Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere güncel uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kiev'in ülkede yaşayan ulusal azınlıkların haklarını ağır şekilde ihlal etmesinin kabul edilemezliği vurgulandı" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/lavrov-abd-nin-uzun-menzilli-fuze-karari-berlin-icin-asagilayicidir-1085910844.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter siyarto, peter szijjarto, görüşme
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter siyarto, peter szijjarto, görüşme
Lavrov, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM’de Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bakan Lavrov, Birleşmiş Milletler'de (BM) Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi. Lavrov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında varılan anlaşmaların uygulanmasının ele alınmasının önemine dikkat çekti.
Bakanların Ukrayna'daki çatışma da dahil olmak üzere güncel uluslararası konuları görüştüğüne dikkat çeken bakanlık, "Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere güncel uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kiev'in ülkede yaşayan ulusal azınlıkların haklarını ağır şekilde ihlal etmesinin kabul edilemezliği vurgulandı" ifadelerini kullandı.