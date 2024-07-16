https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/lavrov-macar-mevkidasi-szijjarto-ile-gorustu-1085917935.html

Lavrov, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Lavrov, Macar mevkidaşı Szijjarto ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM’de Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü. 16.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-16T21:22+0300

2024-07-16T21:22+0300

2024-07-16T21:22+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bakan Lavrov, Birleşmiş Milletler'de (BM) Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile bir araya geldi. Lavrov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında varılan anlaşmaların uygulanmasının ele alınmasının önemine dikkat çekti.Bakanların Ukrayna'daki çatışma da dahil olmak üzere güncel uluslararası konuları görüştüğüne dikkat çeken bakanlık, "Ukrayna'daki durum da dahil olmak üzere güncel uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kiev'in ülkede yaşayan ulusal azınlıkların haklarını ağır şekilde ihlal etmesinin kabul edilemezliği vurgulandı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240716/lavrov-abd-nin-uzun-menzilli-fuze-karari-berlin-icin-asagilayicidir-1085910844.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter siyarto, peter szijjarto, görüşme