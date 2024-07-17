https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/komisyonda-sokak-hayvanlari-yasasi-tartismasi-1085938767.html

Komisyonda 'sokak hayvanları yasası' tartışması

Komisyonda 'sokak hayvanları yasası' tartışması

Sputnik Türkiye

Sokak hayvanları yasasıyla ilgili düzenlemenin ele alındığı komisyon toplantısında tartışma çıktı. Tartışmalar nedenleriyle yarım saat ara verildi. Medya... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T15:01+0300

2024-07-17T15:01+0300

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türkiye

sokak hayvanları

köpek

hayvan

meclis

düzenleme

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Sokak hayvanlarla ilgili 17 maddelik düzenleme komisyonda görüşülüyor.Sivil toplum örgütlerinin salona alınmamasının üzerine iktidar ve muhalefet partileri arasında tartışma çıktı.Yer konusunda da anlaşmazlık yaşanırken muhalefet, başka bir komisyon salonunda toplanılması gerektiğini savundu.Ara verildiTartışmalar nedeniyle komisyon başkanı, komisyon görüşmelerine ara verdi. Salonun çok kalabalık olması nedeniyle milletvekili danışmanları ve medya mensuplarının dışarı çıkarılmasına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/uyutmayi-da-iceren-sokak-hayvanlari-yasasi-hazir-kopek-toplamayan-belediye-baskanina-3-yil-hapis-1085757332.html

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sokak hayvanları yasası,sokak köpekleri,sokak köpeklerine ne olacak