https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/komisyonda-sokak-hayvanlari-yasasi-tartismasi-1085938767.html
Komisyonda 'sokak hayvanları yasası' tartışması
Komisyonda 'sokak hayvanları yasası' tartışması
Sputnik Türkiye
Sokak hayvanları yasasıyla ilgili düzenlemenin ele alındığı komisyon toplantısında tartışma çıktı. Tartışmalar nedenleriyle yarım saat ara verildi. Medya... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T15:01+0300
2024-07-17T15:01+0300
2024-07-17T15:11+0300
türkiye
sokak hayvanları
köpek
hayvan
meclis
düzenleme
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Sokak hayvanlarla ilgili 17 maddelik düzenleme komisyonda görüşülüyor.Sivil toplum örgütlerinin salona alınmamasının üzerine iktidar ve muhalefet partileri arasında tartışma çıktı.Yer konusunda da anlaşmazlık yaşanırken muhalefet, başka bir komisyon salonunda toplanılması gerektiğini savundu.Ara verildiTartışmalar nedeniyle komisyon başkanı, komisyon görüşmelerine ara verdi. Salonun çok kalabalık olması nedeniyle milletvekili danışmanları ve medya mensuplarının dışarı çıkarılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/uyutmayi-da-iceren-sokak-hayvanlari-yasasi-hazir-kopek-toplamayan-belediye-baskanina-3-yil-hapis-1085757332.html
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sokak hayvanları yasası,sokak köpekleri,sokak köpeklerine ne olacak
sokak hayvanları yasası,sokak köpekleri,sokak köpeklerine ne olacak
Komisyonda 'sokak hayvanları yasası' tartışması
15:01 17.07.2024 (güncellendi: 15:11 17.07.2024)
Sokak hayvanları yasasıyla ilgili düzenlemenin ele alındığı komisyon toplantısında tartışma çıktı. Tartışmalar nedenleriyle yarım saat ara verildi. Medya mensupları ve danışmanların salondan çıkartılması kararlaştırıldı.
Sokak hayvanlarla ilgili 17 maddelik düzenleme komisyonda görüşülüyor.
Sivil toplum örgütlerinin salona alınmamasının üzerine iktidar ve muhalefet partileri arasında tartışma çıktı.
Yer konusunda da anlaşmazlık yaşanırken muhalefet, başka bir komisyon salonunda toplanılması gerektiğini savundu.
Tartışmalar nedeniyle komisyon başkanı, komisyon görüşmelerine ara verdi. Salonun çok kalabalık olması nedeniyle milletvekili danışmanları ve medya mensuplarının dışarı çıkarılmasına karar verildi.