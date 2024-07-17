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Komisyonda 'sokak hayvanları yasası' tartışması
Komisyonda 'sokak hayvanları yasası' tartışması
Sputnik Türkiye
Sokak hayvanları yasasıyla ilgili düzenlemenin ele alındığı komisyon toplantısında tartışma çıktı. Tartışmalar nedenleriyle yarım saat ara verildi. Medya... 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T15:01+0300
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türkiye
sokak hayvanları
köpek
hayvan
meclis
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Sokak hayvanlarla ilgili 17 maddelik düzenleme komisyonda görüşülüyor.Sivil toplum örgütlerinin salona alınmamasının üzerine iktidar ve muhalefet partileri arasında tartışma çıktı.Yer konusunda da anlaşmazlık yaşanırken muhalefet, başka bir komisyon salonunda toplanılması gerektiğini savundu.Ara verildiTartışmalar nedeniyle komisyon başkanı, komisyon görüşmelerine ara verdi. Salonun çok kalabalık olması nedeniyle milletvekili danışmanları ve medya mensuplarının dışarı çıkarılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240711/uyutmayi-da-iceren-sokak-hayvanlari-yasasi-hazir-kopek-toplamayan-belediye-baskanina-3-yil-hapis-1085757332.html
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sokak hayvanları yasası,sokak köpekleri,sokak köpeklerine ne olacak
sokak hayvanları yasası,sokak köpekleri,sokak köpeklerine ne olacak

Komisyonda 'sokak hayvanları yasası' tartışması

15:01 17.07.2024 (güncellendi: 15:11 17.07.2024)
© Sputnik / Osman Nuri CeritKomisyonda 'sokak hayvanları yasası' tartışması
Komisyonda 'sokak hayvanları yasası' tartışması - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2024
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Sokak hayvanları yasasıyla ilgili düzenlemenin ele alındığı komisyon toplantısında tartışma çıktı. Tartışmalar nedenleriyle yarım saat ara verildi. Medya mensupları ve danışmanların salondan çıkartılması kararlaştırıldı.
Sokak hayvanlarla ilgili 17 maddelik düzenleme komisyonda görüşülüyor.

Sivil toplum örgütlerinin salona alınmamasının üzerine iktidar ve muhalefet partileri arasında tartışma çıktı.

Yer konusunda da anlaşmazlık yaşanırken muhalefet, başka bir komisyon salonunda toplanılması gerektiğini savundu.

Ara verildi

Tartışmalar nedeniyle komisyon başkanı, komisyon görüşmelerine ara verdi. Salonun çok kalabalık olması nedeniyle milletvekili danışmanları ve medya mensuplarının dışarı çıkarılmasına karar verildi.
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
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Sokak hayvanları yasası hazır: Köpek toplamayan belediye başkanına hapis cezası geliyor
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