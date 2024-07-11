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Sokak hayvanları yasası hazır: Köpek toplamayan belediye başkanına hapis cezası geliyor
Sokak hayvanları yasası hazır: Köpek toplamayan belediye başkanına hapis cezası geliyor
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AK Parti, sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifini tamamladı. Teklif, Meclis grubunda vekillere sunulurken, imzaya açıldı. Yeni düzenlemeyle sokak... 11.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-11T11:30+0300
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Yeni düzenleme, sokak köpeklerinin durumunu kapsamlı bir şekilde ele alarak, 'uyutma' kararını belediyeler nezdinde oluşturulacak kurulun vereceğini ve ihmal eden yerel yöneticilere hapis cezası getirileceğini öngörüyor. Ayrıca, sokak hayvanlarını başka bölgelere bırakanlara ve evcil hayvanını sokağa atanlara yönelik ağır para cezaları getiriliyor.Köpeklerin 'uyutulmasına' belediyeler karar verecekTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, daha önceki taslakta yer alan ve barınaklarda bir ay boyunca sahiplenilmeyen köpeklerin öldürülmesini öngören madde daraltıldı. Kuduz tehlikesi taşıyan, hastalıklı, saldırgan ve sokaklarda sürü halinde dolaşan köpekler barınaklara alınacak. Bu köpeklerin uyutulup uyutulmayacağına, belediyeler nezdinde oluşturulacak ve veteriner hekimlerden oluşacak bir kurul karar verecek.'Köpekler yeniden sokağa salınmayacak, barınaklarda bakılacak'Uyutulması gerekmeyen köpekler, sokaklardan toplandıktan sonra kısırlaştırılacak ve aşılanacak. Ancak bu köpekler yeniden sokağa salınmayacak, barınaklarda bakılacak. Yerel yönetimlere, barınaklarını yapmaları ve sorumluluk bölgelerindeki başıboş köpekleri toplamaları için iki yıl süre tanınacak. Bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Suçun tekrarı durumunda ceza artacak ve belediye başkanları seçilme yeterliliğini kaybedecek.Sokak hayvanlarını kendi bölgelerinden toplayıp başka bölgeye bırakanlara yönelik para cezaları artırılacak. Belediyeler, barınak ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda olacak. Bu pay başka harcamalar için kullanılamayacak ve yapılan denetimlerde, sokak köpekleri için ayrılan payı başka amaçlar için kullanan belediye başkanlarına ceza verilecek.Sokağa hayvan atanlara cezaEvcil hayvanını sokağa atan veya yasaklı ırkların üretimini yapan kişilere, hayvan başına 60 bin lira para cezası verilecek ve bu kişiler bir daha hayvan sahiplenemeyecek.AK Parti Grup Başkanı Güler'den açıklamaAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni teklifle ilgili şu açıklamayı yaptı:
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başıboş köpek düzenlemesi, başıboş köpek sorunu, başıboş köpek meclis, başıboş köpekler nereye şikayet edilir, başıboş köpeklerin toplanması, başıboş sokak köpekleri, sokak köpekleri yasası, sokak köpekleri uyutulacak mı, sokak köpekleri öldürülecek, uyutulmak ne demek, sokak köpekleri yönetmeliği

Sokak hayvanları yasası hazır: Köpek toplamayan belediye başkanına hapis cezası geliyor

11:30 11.07.2024 (güncellendi: 11:35 11.07.2024)
© AAsokak köpeği
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2024
© AA
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AK Parti, sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifini tamamladı. Teklif, Meclis grubunda vekillere sunulurken, imzaya açıldı. Yeni düzenlemeyle sokak köpeklerinin durumu yeniden ele alınıyor ve önemli değişiklikler yapılıyor.
Yeni düzenleme, sokak köpeklerinin durumunu kapsamlı bir şekilde ele alarak, 'uyutma' kararını belediyeler nezdinde oluşturulacak kurulun vereceğini ve ihmal eden yerel yöneticilere hapis cezası getirileceğini öngörüyor. Ayrıca, sokak hayvanlarını başka bölgelere bırakanlara ve evcil hayvanını sokağa atanlara yönelik ağır para cezaları getiriliyor.

Köpeklerin 'uyutulmasına' belediyeler karar verecek

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, daha önceki taslakta yer alan ve barınaklarda bir ay boyunca sahiplenilmeyen köpeklerin öldürülmesini öngören madde daraltıldı. Kuduz tehlikesi taşıyan, hastalıklı, saldırgan ve sokaklarda sürü halinde dolaşan köpekler barınaklara alınacak. Bu köpeklerin uyutulup uyutulmayacağına, belediyeler nezdinde oluşturulacak ve veteriner hekimlerden oluşacak bir kurul karar verecek.

'Köpekler yeniden sokağa salınmayacak, barınaklarda bakılacak'

Uyutulması gerekmeyen köpekler, sokaklardan toplandıktan sonra kısırlaştırılacak ve aşılanacak. Ancak bu köpekler yeniden sokağa salınmayacak, barınaklarda bakılacak. Yerel yönetimlere, barınaklarını yapmaları ve sorumluluk bölgelerindeki başıboş köpekleri toplamaları için iki yıl süre tanınacak. Bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Suçun tekrarı durumunda ceza artacak ve belediye başkanları seçilme yeterliliğini kaybedecek.
Sokak hayvanlarını kendi bölgelerinden toplayıp başka bölgeye bırakanlara yönelik para cezaları artırılacak. Belediyeler, barınak ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda olacak. Bu pay başka harcamalar için kullanılamayacak ve yapılan denetimlerde, sokak köpekleri için ayrılan payı başka amaçlar için kullanan belediye başkanlarına ceza verilecek.

Sokağa hayvan atanlara ceza

Evcil hayvanını sokağa atan veya yasaklı ırkların üretimini yapan kişilere, hayvan başına 60 bin lira para cezası verilecek ve bu kişiler bir daha hayvan sahiplenemeyecek.

AK Parti Grup Başkanı Güler'den açıklama

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni teklifle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Şu anda, sokaktan alınan bir hayvan, kısırlaştırılıp, aşılanıp sokağa bırakılıyordu. Yeni teklifte bu uygulamaya son veriliyor. Barınaklarda bakılacaklar. Rehabilite edilemeyen, saldırgan, hastalıklı, kuduz riski olan ve sahiplenme imkanı olmayan hayvanlara uyutma uygulanacak. Belediyeler, barınaklar ve başıboş hayvanların rehabilitasyonu için bütçelerinden pay ayırmak zorunda olacak. Yapmayanlara denetim yapılacak ve ceza verilecek. İhmal edenlere hapis cezası verilecek."
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