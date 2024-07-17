https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/chpden-sokak-hayvanlari-aciklamasi-chpli-hicbir-belediye-kabul-etmeyecek-ve-uygulamayacak-1085954630.html

CHP’den sokak hayvanları açıklaması: 'CHP'li hiçbir belediye kabul etmeyecek ve uygulamayacak'

CHP’den sokak hayvanları açıklaması: 'CHP'li hiçbir belediye kabul etmeyecek ve uygulamayacak'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında devam eden Merkez Yönetim Kurulu... 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T20:43+0300

2024-07-17T20:43+0300

2024-07-17T20:43+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

deniz yücel

emekli maaşı

emekli

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

sokak hayvanları

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Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifiyle belediyelere, kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemez hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara ötenazi yapma, yani bu hayvanları öldürme yetkisi verildiğini kaydeden Yücel, sahipsiz hayvan popülasyonunun kamu güvenliği açısından tehdit oluşturması halinde sağlıklı hayvanlara da ötanazi yapılmasının yolunun açıldığını söyledi.Sokak hayvanlarının yaşam hakkının tıpkı kendilerininki gibi kutsal ve dokunulmaz olduğunu belirten Yücel, şunları kaydetti:Emeklilere reva gördükleri 2 bin 500 lira zamla, onlara adeta 'Siz yaşamayın' diyorlarYücel, İzmir'in Konak ilçesinde, sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay ile pazartesi günü Çeşme'de çıkan yangında hayatını kaybeden, Mesut Coşkunöz, Hilmi Coşkunöz ve Mine Elmas'a Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diledi.Yücel, 15 Temmuz darbe girişiminde devletin silahlarının vatandaşa doğrultulduğunu ancak girişimin, milletin, TSK'nın, emniyet teşkilatının Atatürkçü ve vatansever mensupları ile siyasilerin kararlı duruşu sayesinde başarıya ulaşamadığını anlattı.En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını eleştiren Yücel, "Emeklilere reva görülen bu 2 bin 500 liralık zam en hafif tabiriyle insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Emeklilere reva gördükleri 2 bin 500 lira zamla, onlara adeta 'Siz yaşamayın' diyorlar" ifadelerini kullandı.'Büyük bir talihsizlikti'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü gerekçesiyle Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz'i eleştiren Yücel, "Bazı meslekler vardır ki, kafanıza göre hareket edemezsiniz. O üniforma bize, bu vatan için can vermiş evlatlarımızı hatırlatıyor. Bu şekilde görmek istemezdik. Büyük bir talihsizlikti. Herkesin siyasi görüşü olabilir, herkes bir siyasi partiye, lidere sempati duyabilir, gönül verebilir, bunu anlarız, bu hiçbirimizi ilgilendirmez ama devletin silahlı gücünü temsil eden, devletin üniformasını giyen bir kişi, bir siyasi parti liderinin elini öpüyorsa, bu durum en basitinden, onun bu makamın ağırlığını, önemini, ciddiyetini kavrayamadığı gösterir" değerlendirmesini yaptı.Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun, öğretmenlik ünvanını gasbettiğini ve mesleği itibarsızlaştırdığını öne süren Yücel, Meclis gündeminde bulunan teklife sonuna kadar direneceklerini söyledi.Yarın Genel Başkanları Özgür Özel'in katılımıyla 'Eğitim Maratonu' başlatacaklarını anımsatan Yücel, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, mesleki eğitim, laik ve bilimsel eğitim, nitelikli ve kamusal eğitim, müfredat, atanmayan öğretmenler ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu gibi konularda partilerinin eğitim alanındaki tutumunu belirleyeceklerini anlattı.Deniz Yücel, 9. Yargı Paketindeki soyadı düzenlemesini eleştirerek, "Kadının evlenmeden önceki soyadını kullanmasının, aile birliğine nasıl bir zararı olabilir? Buna makul, mantıklı bir cevap verilebilir mi? Elbette hayır! Kadını birey olarak görmeyen, evlenmeden önceki soyadını kullanmasını bile kısıtlayan bu anlayışın getirdiği düzenlemelerle yargıda reform yapıldığına inanacağız öyle mi?" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/chp-bolu-belediye-baskani-tanju-ozcani-disipline-sevk-etti-1085952676.html

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