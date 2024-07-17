https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/chp-bolu-belediye-baskani-tanju-ozcani-disipline-sevk-etti-1085952676.html

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı disipline sevk etti

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı disipline sevk etti

Sputnik Türkiye

CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk etti. 17.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-17T19:23+0300

2024-07-17T19:23+0300

2024-07-17T19:23+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

tanju özcan

kemal kılıçdaroğlu

disiplin

disiplin kurulu

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CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı disipline sevk etti.Ne olmuştu?Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" ifadelerini kullanmış buna mukabil Kılıçdaroğlu da "Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun... Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" ifadeleriye Özcan'a yanıt vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/chpden-tanju-ozcan-kilicdaroglu-tartismasina-iliskin-aciklama-kurullarda-degerlendirilecek-1085784249.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tanju özcan, kemal kılıçdaroğlu, disiplin, disiplin kurulu