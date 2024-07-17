https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/chp-bolu-belediye-baskani-tanju-ozcani-disipline-sevk-etti-1085952676.html
CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı disipline sevk etti
CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı disipline sevk etti
Sputnik Türkiye
CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk etti. 17.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-17T19:23+0300
2024-07-17T19:23+0300
2024-07-17T19:23+0300
politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
tanju özcan
kemal kılıçdaroğlu
disiplin
disiplin kurulu
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CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı disipline sevk etti.Ne olmuştu?Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" ifadelerini kullanmış buna mukabil Kılıçdaroğlu da "Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun... Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" ifadeleriye Özcan'a yanıt vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240712/chpden-tanju-ozcan-kilicdaroglu-tartismasina-iliskin-aciklama-kurullarda-degerlendirilecek-1085784249.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tanju özcan, kemal kılıçdaroğlu, disiplin, disiplin kurulu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tanju özcan, kemal kılıçdaroğlu, disiplin, disiplin kurulu
CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı disipline sevk etti
Ayrıntılar geliyor
CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle disipline sevk etti.
CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı disipline sevk etti.
Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?" ifadelerini kullanmış buna mukabil Kılıçdaroğlu da "Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun... Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere" ifadeleriye Özcan'a yanıt vermişti.